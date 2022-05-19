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Євро тримає позиції: курс валют на 20 травня

19.05.2022
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курс валют долар

Євро продовжує тримати позиції. На 20 травня Національний банк України встановив його курс на рівні 30 гривень та 76 копійок. Порівняно з попереднім днем він здорожчав на 2 копійки.


Інші європейськи валюти в ціні не змінились. 20 травня ціна польського Злотого становитиме 6 гривень та 62 копійки. За румунський Лей доведеться віддати 6 гривень та 21 копійку.

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Американський Долар продовжує стояти на місці. Його курс у середу буде становити 29 гривень та 25 копійок.

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют на 20 травня 2022

Код літернийКількість одиниць валютиНазва валютиОфіційний курс
AUD1Австралійський долар20,4784
AZN1Азербайджанський манат17,2341
BYN1Білоруський рубль10,6335
BGN1Болгарський лев15,7293
KRW100Вона2,2907
HKD1Гонконгівський долар3,7277
DKK1Данська крона4,1344
USD1Долар США29,2549
EUR1Євро30,7688
EGP1Єгипетський фунт1,601
JPY10Єна2,2867
PLN1Злотий6,6269
INR10Індійська рупія3,7667
CAD1Канадський долар22,8358
HRK1Куна4,0808
MXN1Мексиканське песо1,4668
MDL1Молдовський лей1,5336
ILS1Новий ізраїльський шекель8,6509
NZD1Новозеландський долар18,6032
NOK1Норвезька крона2,9862
ZAR1Ренд1,8323
RUB10Російський рубль4,7073
RON1Румунський лей6,2192
IDR1000Рупія1,9876
SGD1Сінгапурський долар21,1227
XDR1СПЗ (спеціальні права запозичення)39,1959
KZT100Теньге6,8198
TRY1Турецька ліра1,8324
HUF100Форинт7,9703
GBP1Фунт стерлінгів36,3697
CZK1Чеська крона1,2458
SEK1Шведська крона2,9298
CHF1Швейцарський франк29,9589
CNY1Юань Женьміньбі4,3333

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19.05.2022
1 хвилина на прочитання
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