Євро тримає позиції: курс валют на 20 травня

Євро продовжує тримати позиції. На 20 травня Національний банк України встановив його курс на рівні 30 гривень та 76 копійок. Порівняно з попереднім днем він здорожчав на 2 копійки.





Інші європейськи валюти в ціні не змінились. 20 травня ціна польського Злотого становитиме 6 гривень та 62 копійки. За румунський Лей доведеться віддати 6 гривень та 21 копійку.

Американський Долар продовжує стояти на місці. Його курс у середу буде становити 29 гривень та 25 копійок.