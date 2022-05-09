Apple виплатить власникам старих iPhone по 15 доларів

Apple досягла судової угоди з власниками iPhone 4s, які звинуватили компанію у умисному уповільненні смартфонів. Про це повідомляє видання “MacRumors”.





Юристи компанії домовилися з користувачами iPhone 4s, що подали на Apple до суду. У рамках угоди представники американської корпорації визнали наявність проблеми у популярних смартфонах та погодилися виплатити компенсацію. Apple виділить на виплату компенсацій 20 мільйонів доларів.

“Apple представила помилкові відомості про те, що iOS 9 сумісна з iPhone 4S і покращить або “підвищить продуктивність” пристроїв”, – заявили представники позивачів. У компанії погодилися виплатити кожному користувачеві випущеного у 2011 році смартфона по 15 доларів. Apple пообіцяла створити сайт для збирання заявок.

Колективний позов був поданий у 2015 році, позивачі представили групу власників iPhone 4s з Нью-Йорка та Нью-Джерсі. За словами користувачів, Apple рекламувала iOS 9 як відповідну операційну систему для телефону, хоча оновлення могло значно знизити продуктивність пристрою.