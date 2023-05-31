Українцям назвали «базові лайфхаки» з очищення пам’яті смартфона

Очищення кешу та папки із завантаженнями на смартфоні є зручними способами для збільшення вільної пам’яті гаджета та очищення пристрою від зайвих файлів. Про це GSMinfo розповіли експерти компанії Slaxico.

«Регулярне чищення кешу, папки «Завантаження», видалення непотрібних фото та відео, додатків, що не використовуються, — базові лайфхаки», — зазначили фахівці.

За їх словами, очищення пам’яті необхідне, оскільки сучасні смартфони роблять якісні фотографії та знімають ролики у високій роздільній здатності. Наприклад, лише одна хвилина відео у форматі 4К може займати близько 250 МБ.

Часто виникають ситуації, коли хочеться записати відео або зробити фотографію, зберегти важливий документ, але раптово на екрані виникає повідомлення про те, що пам’ять пристрою заповнена. Через брак місця багато смартфонів згодом починають працювати повільніше, зависати та «вилітати», — констатували в «Яндекс 360».

Експерти також порадили перенести частину файлів у хмарне сховище, щоб мати можливість зберігати їх на згадку про смартфон, а через деякий час видаляти. При цьому доступ до файлів зберігається, їх потрібно лише завантажити на пристрій через Інтернет.

«Віртуальні сховища підтримують різні формати файлів, а значить, у них можна зберігати як документи, так і медіа-контент», — підсумували фахівці.