В Індії заарештовано активи Xiaomi на суму 725 мільйонів доларів

Індійська агенція боротьби з фінансовою злочинністю заарештувала 725 мільйонів доларів з рахунків Xiaomi India. Як запевняє агентство, індійський підрозділ компанії перерахував кошти на суму 55.5 млрд індійських рупій трьом іноземним компаніям, що є порушенням законодавства країни.





Крім того, за повідомленням індійської влади, ці перекази зробила компанія Xiaomi Technology India Private Limited за вказівкою їхньої китайської материнської компанії. Агентство стверджує, що Xiaomi заради своєї кінцевої вигоди порушила правило 4 Закону про управління іноземною валютою 1999 року.

У відповідь фірма заявила, що дотримується індійського законодавства, а банківські звіти є законними. Крім того, дані платежі є ліцензійними відрахуваннями за використовувані технології в продуктах для індійського ринку. Компанія висловила готовність співпрацювати із державними органами, щоб вирішувати будь-які питання.