Представлений флагман POCO F4 GT – найкрутіший геймерський POCO в історії

Девайс отримав 8 чи 12 ГБ ОЗУ, а також 128 або 256 ГБ флеш-пам’яті. Місткість акумулятора дорівнює 4700 мА * год. Передбачено функції швидкісної 120-ватної зарядки. Її потужності достатньо, щоб батарея зарядилася від 0 до 100% лише за 17 хвилин.





POCO F4 GT отримав 120-герцевий 6,67-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю Full HD+. Позаду потрійна камера з головним 64-мегапіксельним датчиком, 13-мегапіксельним шириком та 2-мегапіксельною макрокамерою. Фронтальна камера 20-мегапіксельна.

POCO F4 GT – смартфон для геймерів. Тому тут є бічні магнітні кнопки для гри та потужна система охолодження із двома випарними камерами загальною площею 4860 мм². А ще тут просунута вібрація.

Працює смартфон на Android 12 з MIUI 13. Вартість варіанту з 8/128 ГБ дорівнює 499 євро, версії з 12/256 ГБ – 600 євро.