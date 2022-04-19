По 29 більше не буде: Нацбанк розповів, коли перестане підтримувати курс

Національний банк України планує за першої ж можливості повернутися до політики плаваючого курсу. Проте для цього необхідно, щоб нормально функціонувала вітчизняна економіка. Відновлення виробництва та експорту збільшить кількість іноземної валюти в Україні, і тоді потреба в штучному стримуванні курсу просто відпаде.





Про такі плани Нацбанку стало відомо із Основних принципів грошово-кредитної політики, які регулюватимуть його роботу під-час війни. Згідно з цим документом регулятор буде потроху послаблювати валютні обмеження в міру наповнення внутрішнього ринку іноземною валютою. А як тільки її частка досягне достатнього на думку НБУ рівня, фіксований курс 29,25 грн/дол буде скасовано, а гривню знову відпустять у «вільне плавання».

Варто зазначити, що приплив валюти в Україну перш за все пов’язаний із покращенням стану економіки. Налагодження виробництва збільшить обсяги експорту, з якого країна отримуватиме стабільний валютний прибуток.

Окрім поступового зняття валютних обмежень центробанк має намір знову впровадити практику застосування ключової ставки. Такий крок допоможе знизити інфляцію, що за півтора місяці війни сягнула 13%, до 5%-го рівня.

Ще одним принципом роботи Національного банку за умов воєнного стану є відмова від покриття дефіциту державного бюджету та скорочення витрат уряду до забезпечення виключно критичних потреб.

Регулятор продовжить підтримувати банківську систему країни, потроху послаблюючи екстрені заходи в міру зниження ризиків, що загрожували її ліквідності у перші дні війни.

Серед інших планів Національного банку України створення та розширення можливостей обміну гривні за кордоном. Адже наразі це питання вкрай актуальне для українських біженців. Пріоритетними для Нацбанку є також міжнародні партнерські зв’язки та подальший розвиток віртуального фінансового ринку. Обидва напрямки є вкрай важливими для якнайшвидшої відбудови України та збільшення її економічного потенціалу.