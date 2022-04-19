Monobank начал массовое закрытие счетов: кто уже не сможет пользоваться картой

В Monobank приняли решение закрыть счета клиентов из россии и стран, поддерживающих ее военную агрессию в Украине – Беларуси, Сирии, КНДР и Эритрее. Об этом на днях сообщил один из учредителей популярного украинского необанка Олег Гороховский. Первоначально в финучреждении планировали прекратить также обслуживание жителей оккупированного полуострова Крым и ЛДНР. Однако в последний момент «санкции» для таких клиентов отменили.





Относительно отключения клиентов из страны-агрессора и ее союзников у руководства банка никаких сомнений не было. А вот блокирование счетов населения Крыма и оккупированного Донбасса, а также уехавших туда до начала войны украинцев оказалось очень непростым решением. Поэтому перед внедрением таких радикальных изменений Олег Гороховский провел соответствующий опрос в социальных сетях.

По результатам опроса более 30% клиентов Monobank проголосовали против такого радикального решения. Свою позицию пользователи аргументировали тем, что в Крыму, Донецкой и Луганской областях проживают многие украинцы. Далеко не все они находятся на оккупированной территории по собственному желанию. Некоторые граждане имеют серьезные причины, не позволяющие им уехать. А за время войны участились и случаи принудительного вывоза украинцев в россию и на оккупированные ею ранее территории.

Поэтому, принимая окончательное решение о прекращении обслуживания части счетов, Гороховский не мог проигнорировать мнение трети своих клиентов.

«Я уважаю мнение каждого и не хочу ни с кем ссориться… Мы ни в коем случае не примем решение, которое не одобряют 30% клиентов», – отметил соучредитель Monobank.

Отметим, что согласно решению Монобанка на сегодняшний день клиенты из россии, Беларуси, Сирии, КНДР и Эритреи уже не обслуживаются. Их счета закрыты с 19 апреля, поэтому никаких услуг от украинского необанка жители этих стран больше не получат.