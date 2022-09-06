У серпні продажі машин з пробігом різко впали: які авто українці купували попри все

Серпень для українського вторинному авторинку завершився на сумній ноті. З липня продажі б/в автівок впали на 64%, а в порівнянні із серпнем 2021 року – взагалі утричі. В цілому ж на українські номери протягом серпня 2022-го року перейшли 16,6 тис машин з пробігом.





Лідером продажів останнього місяця літа став давній улюбленець українців Volkswagen Golf. Загалом нових власників отримали 987 автівок цієї моделі.

На другому місці за популярністю опинився Renault Megane. Класичний французький седан обрали 840 українців.

Третім у списку улюбленців став знову ж таки представник німецького автопрому Volkswagen Passat. За місяць продано 773 екземпляри.

Закривають п’ятірку серпневих лідерів вторинного ринку Skoda Octavia та Ford Focus. В цей рейтинг вони потрапили з майже однаковими показниками реалізації – 499 та 482 проданих автівок відповідно.

І хоча обсяги продажу б/в машин у серпні не можна назвати видатними, з початку 2022 року українці придбали аж 327 тис. автомобілів з пробігом. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року це на 9% більше.

Таке підвищення попиту на авто з Європи, навіть на тлі війни, перш за все пов’язане з «вікном нульового розмитнення». За майже три місяці відсутності мита українці ввезли з-за кордону понад 130 тисяч вживаних легкових машин. Причому більшість із низ представляли бюджетний сегмент і коштували від 3 тис. дол до 7 тис. дол. Хоча далеко не всі авто, які потрапили в Україну, були призначені для продажу. Частина євроблях, зокрема позашляховики, одразу ж були передані на потреби ЗСУ.

У серпні ж авторинок України поповнився ще 36,3 тис. б\в автомобілів. З них легковики склали 18,8 тис. екземплярів. Та оскільки наприкінці червня «нульове розмитнення» скасували, за пригнані автівки українцям довелося сплатили понад 2,43 млрд грн податків у державний бюджет.