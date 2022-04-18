Массовые увольнения и сокращения: что происходит на рынке труда в Украине

С начала полномасштабной войны в Украине отечественный рынок труда претерпел поразительные изменения. Около половины украинцев уволили, сократили, или же отправили в отпуск за свой счет. Еще части граждан существенно снизили оклад.





Статистические данные свидетельствуют, что около 78% украинских компаний за полтора месяца войны приняли те или иные непопулярные решения по отношению к своим подчиненным. В частности:

16,5% из них уволили часть работников;

10% – отправили в неоплачиваемый отпуск;

25% – уменьшили зарплату.

Эксперты отмечают, что сейчас украинский рынок переживает самый большой кризис за последнее десятилетие. И это связано не только с массовыми увольнениями, но и с уменьшением количества вакансий. Ведь согласно данным популярных кадровых порталов, количество предложений от работодателей сократилось аж в 30 раз. В итоге работодатели получили возможность перебирать кандидатами и по сути управлять рынком труда.

В свою очередь, оставшиеся без работы специалисты вынуждены соглашаться на меньшую зарплату и подстраиваться под все условия работодателя, чтобы только получить место. Снизить свои запросы по зарплате готовы почти 65% кандидатов. Тем временем в вакансиях на сайтах по поиску работы преимущественно предлагают на 10-25% меньший оклад, чем до войны.

Чтобы иметь хоть какой-то стабильный доход, многие специалисты вынуждены идти на крайности и предлагать свою кандидатуру на работу значительно более низкой квалификации. Ведь остаться без денег в столь трудное время никто не хочет.

Что же касается количества вакансий по регионам страны, то наиболее перспективны восточные и центральные области. Многие кандидаты готовы побороться и за работу на безопасном Западе, например во Львове, Ужгороде или Ивано-Франковске. Между тем на востоке, где сейчас ведутся активные боевые действия, или недавно деокупированном севере Украины трудоустройство сейчас практически невозможно.