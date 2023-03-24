Залишилось 8 днів: стали відомі нові ціни за воду в різних областях України

З 1 січня 2022 року в Україні діють старі тарифи на холодну воду та водовідведення. Хоча підвищення було заплановане на грудень через зростання витрат водоканалів, згодом це рішення було скасовано.

Запропоноване поступове підвищення тарифів

Наразі НКРЕКП запропонувала двоетапне підвищення тарифів, починаючи з 1 квітня та 1 липня цього року. Протягом цих двох етапів вартість водопостачання та водовідведення для домогосподарств зросте приблизно на 60 гривень на місяць. У квітні тарифи зростуть в середньому на 12,3%, а в липні – на 14,1%.

Відсутність граничних цін та потенційних змін у платіжках

На відміну від тарифів на електроенергію, тарифи на холодну воду та водовідведення не мають граничних рівнів. Тому, якщо нові тарифи будуть введені, платіжки українців зміняться. Наразі Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, обговорює це питання, а остаточне рішення, як очікується, буде прийнято у березні під час відкритих слухань.

Заява НКРЕКП щодо перегляду тарифів

НКРЕКП заявила, що проекти тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення були ретельно переглянуті, а їх зміни відповідають чинному законодавству. Щоб збалансувати фінансове навантаження та якість послуг, Регулятор мінімізував витрати в структурі тарифів.

Потенційні нові тарифи

Запропоновані нові тарифи передбачають підвищення в середньому на 12,3% на першому етапі, з подальшим підвищенням на 14,1% на другому етапі. З 1 квітня 2023 року тарифи на водопостачання та водовідведення можуть змінитися наступним чином для різних постачальників послуг (ціни в гривнях за кубометр води):

Дніпроводоканал: 33,56 (водопостачання – 19,48/водовідведення – 14,08) Водоканал в Ужгороді: 47.1 (28.8/ 18.3) Полтавський водоканал: 38,41 (20,19/ 18,22) Житомирводоканал: 48,34 (23,14 / 25,2) Інфоксводоканал (Одеса): 39.57 (20.16 / 19.41) Рівнеоблводоканал: 39,31 (20,67 / 18,64) Чернігівводоканал: 38,5 (19,14 / 19,36) Черкасиводоканал: 31,1 (15,75 / 15,37) Івано-Франківськводоекотехпром: 29,5 (13,77 / 15,82) Хмельницькводоканал: 29,27 (15,07 / 14,02) Київводоканал: 35,5 (18,81 / 16,7) Луцькводоканал: 31,71 (12,87 / 17,22) Запорізький водоканал: 28,37 (19,87 / 11,84) Вінницяоблводоканал: 31,4 (19,64 / 11,76) Чернівціводоканал: 28,27 (19.09 / 9,18) Львівводоканал: 27,2 (18,2 / 9,03) Тернопільводоканал: 42,03 (19,86 / 22,17) Міськводоканал СМ (Суми): 33. Дніпро-Кіровоград – 61,72 гривні (35.076/26.652)