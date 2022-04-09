В Украине возобновил работу популярный магазин электроники

Популярный магазин электроники Moyo, объявивший о прекращении работы еще в первый день войны, снова будет обслуживать клиентов. Приобрести технику украинцы смогут в торговых точках ритейлера, или же заказать на сайте с доставкой «Новой почтой».





О своем закрытии сеть Moyo сообщила еще 24 февраля, в первый день нападения российских войск на Украину. Таким образом компания похоже пыталась уберечь себя от неизбежного ущерба. Хотя в Moyo сообщили, что начали работать над возобновлением деятельности еще в первую неделю марта.

«Все наши цепочки поставок за полтора месяца военных действий претерпели существенные изменения. Но мы делаем все возможное для скорейшего возобновления работы: продолжаем сотрудничество с ключевыми поставщиками товара, поддерживаем контакт с арендодателями и стараемся обеспечить ассортимент за счет имеющихся запасов товара на наших складах», – сообщили в пресс-службе Moyo.

На сегодняшний день ритейлер уже открыл для клиентов двери 19 своих магазинов. Также компания возобновила работу онлайн-магазина, где украинцы смогут приобрести технику с доставкой.

В настоящее время доставка товара производится в почтоматы и отделения «Новой почты», а также в работающие торговые точки Moyo. Причем при оформлении доставки в почтомат «Новой почты» или магазин Moyo, эта услуга является бесплатной.

Напомним, что сеть Moyo насчитывает более полусотни магазинов в 30 городах Украины. Также компании принадлежит единственный в стране круглосуточный маркет техники, расположенный в столице. Торговые точки и онлайн-магазин Moyo предлагают своим клиентам широкий выбор бытовой и пользовательской техники. В ассортименте ритейлера около 40 тысяч товаров более 500 производителей со всего мира.

Напомним, что на днях возобновил свою работу и популярный интернет-магазин Розетка. Компания вновь принимает заказы и доставляет товары почти во все регионы страны.

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