Украинские учителя, ученики и студенты начали получать электронные письма с вирусом: как отличить

Граждане Украины начали массово получать письма от Министерства образования, в которых содержится опасный вирус. Если пользователь откроет хотя бы один из файлов, прикрепленных к такому письму, то его персональные данные мгновенно попадут в руки злоумышленников.





Электронные письма, о которых сообщили в Госспецсвязи, приходят в основном учителям и другим лицам, связанным с системой образования. E-mail с темой «Новая программа для записи в журнал» содержит сообщение от Минобразования об электронных учебных журналах, а также ссылку на архив с программой и пароль к нему. После запуска EXE-файла программы гаджет пользователя будет заражен вирусом, который специалисты относят к типу MarsStealer.

Как пояснили в правительственной команде CERT-UA, специализирующейся на компьютерных чрезвычайных ситуациях, вирусы-стиллеры предназначены для сбора данных. То есть, после попадания на компьютер или телефон, это приложение ворует пароли, аутентификационные данные, плагины электронных кошельков и т.д.

Украинцам, которые обнаружили в своем электронном почтовом ящике такой «сюрприз», советуют ни в коем случае не просматривать его содержимое и как можно скорее сообщить в CERT-UA.

Кроме того, специалисты из Госспецсвязи настоятельно рекомендуют пользователям не открывать сообщения от неизвестных отправителей и тем более не переходить по указанным в них ссылкам. Ведь последствия таких действий могут быть роковыми. Мошенник, получивший определенную персональную информацию гражданина, легко «обчистит» его счет в банке, или использует страницу в соцсети для распространения фейков.

Напомним, что украинцам массово приходят СМС о получении материальной помощи со ссылкой для зачисления средств. Такое сообщение является фейком, а ссылка в нем запускает вирусное приложение, благодаря которому мошенники похищают информацию со смартфона пользователя. Гражданам следует помнить, что сообщения о зачислении средств обычно приходят в мобильное приложение банка. К тому же они не содержат никаких ссылок.

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