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Болгарія відмовилася платити за газ у рублях

30.03.2022
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Болгарія

Болгарія відмовляється платити за постачання російського газу у рублях, заявила представник уряду країни Олена Бориславова. Її слова наводить портал nova.bg.


«Позиція уряду, яка координується, зокрема, на європейському рівні, така, що допустити порушення чинних контрактів на постачання газу не можна. Вони ясно передбачeють, що оплата здійснюється або в євро, або в доларах», — повідомила Бориславова, відповідаючи на запитання про вимоги російської сторони.

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З відповідними болгарською позицією заявами раніше вже виступала Єврокомісія та представники окремих європейських держав.

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