Представлений Redmi 10A – бюджетний «відмінник» за $100

Апаратною основою новинки стала однокристальна система Helio G25 від MediaTek. Це 12-нанометрова SoC, що складається з 8 ядерного процесора, що працює на частоті 2 ГГц, а також графічної системи PowerVR GE8320 із частотою роботи 650 МГц (продуктивність 41,8 Гфлопс). Об’єм оперативної пам’яті дорівнює 4 або 6 ГБ, ємність накопичувача може бути 64 або 128 ГБ. Розширити доступний простір можна за допомогою картки microSD.





Смартфон отримав 6,53-дюймовий IPS-екран з роздільною здатністю 1600 на 720 пікселів. Тильна камера одинарна, 13-мегапіксельна. Фронтальна камера теж одна, 5-мегапіксельна. У смартфона батарея на 5000 мАг. Підтримки швидкої зарядки не завезли, вона лише 10-ватна.

Працює пристрій на операційній системі Android 11 із фірмовою оболонкою MIUI. Важить Redmi 10A 194 г, його товщина дорівнює 9 мм. Які ціни? За варіант з 4 ГБ оперативної пам’яті та 64 ГБ флеш-пам’яті доведеться викласти $100. Версія з 6 ГБ ОЗУ та накопичувачем на 128 ГБ обійдеться у $140.

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