Відпустка за свій рахунок: українців відправляють додому в умовах війни

Війна внесла серйозні корективи в роботу підприємств, розміщених на території України. Деякі з них були пошкоджені в результаті ворожих обстрілів, інші ж нараз просто не можуть працювати через економічні причини. Щоб позбутися працівників, яким тимчасово не можуть платити зарплатню, власники підприємств взяли за звичку відряджати їх у неоплачувані відпустки. При цьому думку підлеглого часом навіть не враховують, оформлюючи відпустку без його участі. Та чи має право роботодавець примусово відправляти у відпустку своїх підлеглих?





Згідно із трудовим законодавством України відпустка – не є обов’язком працівника, а лише його законним правом. Вона оформлюється або з ініціативи самого працівника, або ж за згодою сторін. Тим більше, якщо мова йде про неоплачувану відпустку, або відпустку «за власний рахунок». Такі правила надання відпусток прописані у законі «Про відпустки», а саме у статтях 25 та 26. Тож якщо вас намагаються силоміць відправити в неоплачувану відпустку, ви маєте повне право відмовитися.

Якщо ж підприємець не може підтримувати роботу свого бізнесу під-час війни, то згідно зі статтями 34 та 113 Кодексу законів про працю він повинен оформити простій. Це законний вихід з положення, на відміну він оформлення довгострокових відпусток за власний рахунок для працівників.

Оформити простій керівник компанії може навіть для певного структурного підрозділу, чи для окремих працівників, які не можуть виконувати своїх обов’язків у зв’язку з не залежними від них обставинами.

Як знайти роботу під-час війни?

Оскільки проблема працевлаштування в Україні зараз є актуальною як ніколи, державний додаток «Дія» створив спеціальну добірку сервісів, які допоможуть громадянам із пошуком роботи.

UАJobNow – ресурс, що допоможе швидко знайти роботу не лише в Україні, а й у Європі. Також тут є варіанти роботи для фрілансерів.

– ресурс, що допоможе швидко знайти роботу не лише в Україні, а й у Європі. Також тут є варіанти роботи для фрілансерів. JOB for Ukrainians – канал у Telegram із актуальними оголошеннями про роботу у всіх регіонах України.

– канал у Telegram із актуальними оголошеннями про роботу у всіх регіонах України. Робота під час війни – ще один Telegram-канал авторства популярного кадрового агрегатора Jooble з добірками вакансій для різних міст України.

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