Літнє тепло принесло в Україну небезпечні частинки в повітрі

Український гідрометеорологічний центр оголосив, що пил з пустелі Сахара досягнув України, і сьогодні планує покрити більшу частину території країни.

У зв’язку з цим очікується незвичний сплеск тепла та гроз: перший тиждень квітня ознаменується піковими літніми температурами.

За словами синоптиків, теплова хвиля із західного Середземномор’я, яка вже принесла в Україну незвично високу температуру, тепер ще й переносить через регіон пил Сахари. Вчора цей унікальний пиловий феномен спостерігали жителі західної частини України, а сьогодні очікується, що він пошириться на більшість українських територій, що призведе до похмурого неба.

Синоптики радять людям тримати вікна зачиненими, щоб уникнути потрапляння пилу, який може становити небезпеку для здоров’я, особливо для людей з респіраторними захворюваннями, людей похилого віку та дітей.

Пил з пустелі Сахара, який переноситься вітрами до Європи, становить унікальну небезпеку для здоров’я та навколишнього середовища. Цей тонкий піщаний аерозоль може нести з собою мікроорганізми, важкі метали та інші забруднювачі, що потенційно шкодять дихальній системі людини, особливо вразливим категоріям, таким як діти, літні люди та особи з респіраторними захворюваннями. Крім того, цей пил може впливати на якість повітря, видимість та навіть на сільськогосподарські культури, ускладнюючи фотосинтез. Екологічні наслідки включають вплив на екосистеми, зокрема на водні ресурси, де мікроскопічні частинки пилу можуть змінювати хімічний склад води та впливати на живі організми.