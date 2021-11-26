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Київстар підіймає вартість тарифів: кожен отримає СМС “щастя”

Зміниться не тільки ціна, але й перелік послуг у деяких пакетах передплати.

26.11.2021
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Перша у рейтингу мобільних операторів України компанія «Київстар» попередила абонентів про здорожчання деяких тарифних планів вже з 2 грудня поточного року. Йдеться переважно про застарілі пакети послуг, запущені ще у 2019 році. За інформацією від оператора, оновиться не лише ціна, а й наповнення таких пропозицій.


У «Київстар» розповіли, що планують в першу чергу внести зміни до тарифних планів, які вже давно не переглядалися.

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Зокрема оновлено буде наступні пакети передплати:

  • «Спілкування без меж 2019»;
  • «Відео без меж 2019»;
  • «Розваги без меж 2019»;
  • «Київстар Комфорт» та ін.

У компанії зазначили, що від змін у вказаних тарифних планах абоненти нічого не втратять. Адже якість та кількість пакетних послуг суттєво зросте. Клієнти «Київстар» отримають майже у два рази більше хвилин для розмов з абонентами інших операторів. Зросте й кількість мегабайтів мобільного інтернету. Не кажучи вже про те, що кожного місяця користувачі зможуть обирати собі «Суперсили» у вигляді додаткових хвилин або трафіку.

До прикладу, абоненти, що користуються пакетом «Спілкування без меж 2019», отримають замість 60 аж 100 хвилин на інші мережі, а число мегабайтів зросте з 6 до 15 тисяч. До того ж в цьому тарифному плані постійно діятимуть дві «Суперсили»: 100 хвилин на розмови з абонентами в інших мережах та 5 тисяч мегабайтів мобільного трафіку.

Нові ціни на тарифні плани, які підлягають оновленню, оператор поки що не розкрив. Та у «Київстар» запевнили, що користувачі таких пакетів отримають інформацію щодо нової ціни та переліку послуг принаймні за тиждень до впровадження змін. Дані надійдуть абонентам у вигляді СМС-повідомлень. Якщо ж клієнта не влаштують нові умови користування, він матиме достатньо часу, щоб змінити тарифний план на більш комфортний для себе.

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26.11.2021
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