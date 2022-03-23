ПриватБанк ввел новые ограничения на перевод средств

В государственном ПриватБанке были пересмотрены ограничения на перевод средств за границу. Теперь максимальная сумма P2P перевода с карты ПриватБанка на любую карту Mastercard или Visa составляет 100 тыс. грн в месяц. Раньше же переслать в другую страну можно было не больше 30 тыс. грн (в эквиваленте).





Новые правила для международных переводов в Привате были установлены в понедельник 21 марта. Такое решение государственного банка связано с изменениями в валютной политике Национального банка.

Кроме увеличения лимита на международные переводы, ПриватБанк обрадовал клиентов еще одним нововведением. Теперь владельцы карт финучреждения смогут осуществлять валютные переводы за границу через систему SWIFT.

Правда, таким способом можно будет перечислить средства только на определенный перечень потребностей. В их число входит оплата образования и лечения, а также товаров, приобретенных для помощи Вооруженным силам Украины. В настоящее время услуга SWIFT-переводов уже доступна клиентам Привата в мобильном банкинге «Приват24». Если же в вашем личном кабинете она еще не появилась, нужно обновить приложение.

Напомним, что на днях Национальный банк Украины разрешил снимать со счета до 100 тыс. грн в иностранной валюте. Ранее ограничение на такую операцию также составляло 30 тыс. грн. Принятое регулятором решение касается всех банков, функционирующих на территории Украины.

В гривнах клиенты всех украинских банков, в том числе и Привата, не данный момент могут снимать до 100 тыс грн в день. Хотя держателям карт ПриватБанка для получения 100 тыс грн наличных придется сделать 5 подходов к банкомату, ведь за одну операцию банковский аппарат выдает не более 20 тыс грн.

При этом на карточные расчеты в ПриватБанке нет никаких ограничений как в иностранной валюте, так и в гривне. Гражданин может оплачивать товары и услуги в Украине и за границей на любую сумму.

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