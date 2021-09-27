Травми спини та гастрити: гороскоп “Здоров’я” на тиждень для усіх знаків зодіаку

Знаки зодіаку можуть розповісти не лише про характер, та справи, що чекають найближчим часом. Зірки також можуть багато розповісти про стан здоров’я, та слабкі місця. Астрологи склали прогноз на найближчий час, де розповідають, які хвороби підстерігають кожного на цьому тижні.





Овен, Тілець, Лев та Стрільці — у першій половині тижня вам варто вдягатися тепліше, уникати протягів. Також рекомендовано звернути увагу на стан спини. Будьте обережні, не перевтомлюйтесь фізично, слідкуйте за осанкою. Є великий ризик розвитку запальних процесів, та ускладнень, що пов’язані із травмами хребта.

У другій половині тижня про себе нагадають хронічні захворювання. Тому не зайвим буде візит до терапевта. Перевірте свої аптечки, чи всі ліки є під рукою при різкому погіршенні самопочуття.

Близнюки, Раки, Діви та Козероги можуть поскаржитись на проблеми зі шлунком та кишківником. Тому краще не переїдати на цьому тижні, а навпаки організуйте «розвантажувальні дні». Відмовляйтесь від фастфуду, смажених страв та алкоголю. Тоді не знадобиться йти на лікарняний через отруєння. На вихідних є високий ризик отримати травму ноги. Зірки говорять, що на період вікенду у вас будуть надзвичайно вразливі стегна, великий ризик отримати перелом.

Терези, Скорпіони, Водолії та Риби, на цьому тижні зірки радять приділити увагу своєму здоров’ю: сходити на масаж, більше гуляти на свіжому повітрі, записатись на прийом до дантиста. Прислухайтесь до власного організму та бережіться застуди.