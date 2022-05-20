Польша масово кличе заробітчан: обіцяють хорошу зарплату і офіційну роботу

У Польщі, після різкого зменшення кількості вакансій у березні, попит на українських заробітчан знову виріс. Роботи достатньо і для чоловіків, і для жінок. При цьому зарплатня для кандидатів без досвіду і знання мови – від 23 тис грн в місяць.





Падіння попиту на робітників з України у перший місяць війни було пов’язане з тим, що польські підприємства, які мали зв’язки із росією, були вимушені зменшити свої обсяги виробництва через санкції. Такі проблеми виникли переважно у металургійних заводів, які у березні скоротили свій штат і звільнили чимало українських заробітчан.

Однак попит на чоловіків, що можуть виконувати тяжку фізичну роботу, відновився вже за місяць. при цьому чимало українців поїхали додому щоб вступити до лав ЗСУ. Тож всі, хто залишився, легко змогли и знайти собі нову, не менш прибуткову роботу.

Зараз, через військові дії в Україні та від’їзд великої кількості заробітчан сильної статі, у Польщі все ще відчувається дефіцит працівників у суто чоловічих галузях. Зокрема українцям нескладно влаштуватися на роботу у сфері будівництва, автопрому, логістики тощо. Зарплатня за некваліфіковану фізичну роботу в Польщі стартує від 23-25 тис. грн. При цьому українці працюють цілком легально. Їх оформлюють на мінімальну зарплатню та інколи ще доплачують якусь частину грошей «зверху».

Оскільки у Польщі зараз триває високий сезон,чимало роботи пропонують і жінкам з України. В мережі можна знайти чимало вакансій на рибних та м’ясних комбінатах, заводах із виготовлення делікатесів, складах інтернет-магазинів тощо. Достатньо роботи й в галузі обслуговування, зокрема у готелях, кафе та ресторанах.

Жінкам з України за таку роботу без освіти та досвіду платять досить пристойну суму – від 30 тис. грн на місяць. Якщо ж вивчити мову та освоїти більш складні види роботи навіть на тому ж заводі – зарплатня виросте щонайменше до 50 тис грн.