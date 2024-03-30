В Україні з понеділка вводять нові суворі штрафи, які діятимуть до літа

Вже з цього понеділка в Україні починають діяти нові штрафи. З 1 квітня в Україні вводиться заборона на вилов риби та раків під час нересту, повідомляє Рівненський рибоохоронний патруль у Facebook. Цей захід спрямований на збереження водних біоресурсів, а конкретні обмеження на вилов встановлені Міністерством аграрної політики та продовольства України:

Вилов риби в річках заборонений з 1 квітня по 20 травня.

У придаткових водах річок, включаючи старі канали та заплави, заборона поширюється з 1 квітня по 30 червня.

З 1 квітня буде заборонено використання човнів і моторних суден для риболовлі, а також підводного полювання. Тим не менш, любительська риболовля з берега дозволена за межами нерестовищ, використовуючи вудки, максимум два гачки на людину, або спінінг з однією штучною приманкою. Використання будь-якого іншого рибальського спорядження заборонено.

Порушники цих правил можуть бути притягнуті до адміністративної або кримінальної відповідальності зі штрафом від 1700 до 6800 грн. Штрафні санкції можуть сягати обмеження або позбавлення волі на строк до трьох років з конфіскацією знарядь і засобів лову.