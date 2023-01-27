Продати 5 копійок за кілька тисяч гривень: які монети коштують найдорожче

Українці продають звичайні обігові монети номіналом 5 копійок за тисячі гривень. Такі монети можна отримати з рештою в супермаркеті чи випадково знайти у старому гаманці. Колекціонери ж, які знають справжню ціну цим копійкам, торгуватимуться до останнього, щоб додати їх до переліку своїх «скарбів».

Які монети номіналом 5 копійок найцінніші?

Однією з найдорожчих 5-копійкових монет вважається монета різновиду 1.1ААк 1992 року карбування. Експерти профільного ресурсу «Монети-ягідки» стверджують, що за такий екземпляр можна отримати від 4 до 6 тис. грн. Вирізнити цю монету з-поміж інших можна за такими ознаками:

потовщений зверху середній зубчик тризуба;

цифра «1» в даті карбування має хвостик;

гроно №2 у формі прямокутного трикутника;

груба насічка на гурті.

За таку ж суму можна продати і 5 копійок різновиду 2БАм також 1992 року випуску. Монета має такі ознаки:

вузький та гострий середній зубчик тризуба;

цифра «1» в року виготовлення не має хвостика;

гроно №2 нагадує тупокутний трикутник;

дрібна насічка на гурті.

Високо цінують колекціонери 5-копійкову монету 1996 року карбування. Її можна продати на аукціоні в середньому за 1 тис. грн. Вартості такій монеті додає те, що вона походить з обмеженого тиражу у 5 000 штук.

Та якщо монета дуже зношена, за неї навряд погодяться заплатити повну вартість. Найбільшою популярністю користуються копійки 1996 року із банківських наборів, які ніколи не були в обігу.

Які ще копійки можна дорого продати?

Непогано підзаробити можна й на продажі монет номіналом 50 копійок. Найбільшою популярністю користуються такі монети:

50 копійок різновиду 3ВАг 1992 року виготовлення – від 4 до 6 тис. грн;

50 копійок різновиду 1.1АГм 1994 року випуску – від 2 до 4 тис. грн.

Є попит серед колекціонерів і на деякі 10-копійкові екземпляри:

10 копійок різновиду 2БАм 1994 року випуску – від 3 до 4 тис. грн;

10 копійок різновиду 2ИАм 2001 року – понад 1 тис. грн;

10 копійок різновиду 2.21ВАк 1992 року – від 8 до 10 тис. грн.