Франція дозволила автовиробнику Renault повністю відновити роботу в Росії

Французький автовиробник Renault відновив виробництво на своїх заводах у Москві, порушивши тенденцію багатьох інших великих світових компаній, які розірвали зв’язки з Росією через її війну з Україною. Про це повідомляє видання The Guardian.





Минулого місяця Renault припинив виробництво на заводі, посилаючись на логістичні проблеми після вторгнення в Україну за наказом Володимира Путіна. Однак рішення Renault відновити виробництво має підтримку французького уряду, який є його основним акціонером, згідно з джерелами, на які посилається Reuters.

Renault володіє контрольними двома третинами акцій російського автовиробника «Автоваз» з кінця 2016 року, після того як у 2007 році вперше інвестував у ринок, який тоді швидко розвивався . Це означає, що компанія має більші операції в країні, ніж більшість інших європейських конкурентів, з 40 000 місцевих працівників, що створює величезний виклик, оскільки уряди США, Великобританії та ЄС намагаються економічно ізолювати Росію.

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