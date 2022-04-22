Розетки больше не существует, теперь будет другой магазин

Крупнейший в Украине онлайн-магазин Rozetka наконец возобновил свою работу, однако сменил название на «Смелость». Новое имя бренда уже указали на официальном сайте компании. Такие новшества ритейлер внедрил в связи с участием в проекте Brave Ukraina.





Свое решение изменить название в Rozetka обосновали мужественным поведением работников, без страха исполняющих свои обязанности даже во время войны.

«Конечно же самая смелость – защищать свою родину на фронте. Но не меньшая смелость нужна и для того, чтобы принимать заказы, доставлять товары, выдавать заказы, когда идет война. Все это делали наши работники, мужественно и без жалоб», – отметил владелец компании Rozetka Владислав Чечеткин.

Руководитель компании отметил, что его работники доставляли товары домой пожилым клиентам, а также спасали от мародеров имущество на складах. Многие работали даже в ночную смену, к тому же более 150 работников Rozetka вступили в ряды вооруженных сил Украины.

Сейчас Rozetka, несмотря на трудности, понемногу возвращается к работе. К компании уже возобновились около 400 бывших работников. Открылись 118 из 270 магазинов. Заработали точки выдачи в 48 городах Украины, в частности, в деоккупированных Чернигове и Сумах. Rozetka снова начала работать даже в опасных регионах, в частности Харькове.

В скором времени доставка товаров станет возможна и в освобожденных городках Киевской области Бучи, Ирпени и т.д. А в самой столице открылся новый магазин по просп. Степана Бандеры. Курьерская доставка от Rozetka сейчас осуществляется через Новую почту и «Укрпочту».

Напомним, что за первые несколько недель войны компании Rozetka пришлось очень нелегко. Ее оборот сократился в 170 раз, а большинство работников пришлось сократить, ведь платить им заработную плату в таких сложных економических условиях было просто нечем.