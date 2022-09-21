Гороскоп для всех знаков зодиака на 21 сентября

Сегодня, 21 сентября, убывающая Луна остается в знаке Рак. Это отличный день для того, чтобы восстановить свои границы, спрашивая себя, что действительно важно. Возвращение вашей силы сейчас становится важной темой.





♈ Овен

Мир всегда скажет вам, что вы должны или не должны делать. Мир всегда скажет вам, кто должен или не должен быть. Но вам не нужно принимать каждую информацию, которую вам передают на веру. У вас есть сила свободной воли, Овен, и это сила, которую вы призваны использовать сегодня. Что-то подсказывает нам, что ретроградный сезон принесет с собой много откровений, а также ясность в отношении вашего пути и цели.

Космический совет: эти моменты перенаправляют вас на ваш путь!

♉ Телец

Также будет больше оправданий, и это то, что вы знали с самого начала. Но сколько оправданий слишком много оправданий? На что ты пойдешь ради любви? Сегодня карты напоминают вам, что излишняя гибкость выбьет вас из формы. Итак, войдите в пространство выравнивания внутри себя. Восстановите свои границы, спрашивая себя, что действительно важно. Восстановить свою силу редко бывает легко. Но это то, что поможет вам вырваться из этой токсичной ситуации.

Космический совет: уже давно видны красные флажки.

♊ Близнецы

Но ты знал, на что идешь. Ты знал это с самого начала. Ты знал, что это будет нелегко. Вы знали, что вам придется повышать уровень. Итак, принимайте данные вызовы спокойно, продвигаясь вперед и вперед. Что-то подсказывает нам, что вы скоро оглянетесь на это как на урок, который переопределил ход вашей жизни, Близнецы.

Космический совет: принимайте вызовы спокойно.

♋ Рак

Это все, что вы когда-либо хотели, Рак. Это все, на что вы надеялись и о чем молились. Итак, что мешает вам открыть свое сердце божественной связи, которую вы пригласили в свою Вселенную? Что мешает вам разрушить барьеры, которые вы так тщательно возвели вокруг себя? Сегодня вас призывают проявить себя как самую подлинную версию себя и отдать свои заботы Духу. PS: Если бы вы только знали все чудеса, которые для вас творятся за кадром!

Космический совет: открой свое сердце этой божественной связи, лунное дитя.

♌ Лев

Но никто не идеален, Лео, и ты, в том числе. Эта глава вашей жизни посвящена большей степени принятия. Речь идет о любви к людям такими, какие они есть, несмотря на трещины и расщелины. Дар вашей безусловной любви обещает вызвать динамический сдвиг внутри и снаружи. Когда дело доходит до вашей карьеры, вам напоминают о способности превращать ваши раны в мудрость. Вы привлекли в свою жизнь определенные испытания, чтобы стать самой пуленепробиваемой версией себя.

Космический совет: сила любить людей такими, какие они есть.

♍ Дева

Вы учитесь. Вы узнаете, что любовь необязательно должна быть небезопасной. Быть с кем-то, кого вы любите и о ком заботитесь, не должно раздирать вас или вызывать хаос. Итак, будьте благодарны Вселенной за то, что она научила вас, в отличие от того, что вы отпускаете старую историю. Космический климат помогает вам построить семейное гнездышко с кем-то, кто глубоко заботится о вас, любит вас таким, какой вы есть, и оставляет место для вашего внутреннего ребенка, чтобы он чувствовал себя в безопасности.

Космический совет: вот любовь, которая чувствует себя в безопасности.

♎ Весы

Вы чувствуете себя измученным, Весы. Вы чувствуете, что силы работают против вас. Что все, кроме вас, получают то, о чем просили, без проблем. Но в твоем плане есть недостаток, красавица, и недостаток в том, что ты придаешь негативам больше силы, чем они того заслуживают. Вместо этого вы хотите начать доверять божественному плану, распознавать порядок в хаосе и знать, что вы движетесь к чему-то, что действительно соответствует вашему высшему и величайшему благу. Время верить в невозможное пришло!

Космический совет: ваш синий дротик из Вселенной уже на пути к вам, бу!

♏ Скорпион

Скорпион, ты учишься. Вы узнаете, что вам не нужно относиться к другому так, как вас учили. Вы узнаете, что ваши отношения развиваются вместе с вами. Вы узнаете, что у вас есть разрешение пересматривать правила взаимодействия по ходу дела. Вы узнаете, что позволять себе быть уязвимым не делает вас слабаком. И самое главное, вы узнаете, что кольцо на пальце не означает конец вашей свободы. Итак, позвольте себе исследовать всю длину и ширину этой связи так, как вы чувствуете себя призванным. Что-то подсказывает нам, что вы вот-вот откроете портал блаженства и волшебства!

Космический совет: вы узнаете, что у вас есть право пересматривать правила взаимодействия по ходу дела.

♐ Стрелец

Вы храбро шли по темным коридорам своей психики, Стрелец, и не раз вытаскивали себя из темного места. Ваши демоны больше не пугают вас, потому что вы всегда знаете, как провести их к выходной двери. Сегодня убывающий серп Луны напоминает о том, что пришло время для еще одного релиза. Последняя чистка, если позволите. Вас готовят к возрождению, Стрелец, так что отпустите старую историю с радостью.

Космический совет: считайте это последней чисткой.

♑ Козерог

Сегодня вы обнаружите, что облака путаницы рассеиваются, принося дар ясности. Вы знаете, где вы находитесь, что является хорошим местом, и вы знаете, куда вы идете отсюда. Итак, стойте в своей правде, Козерог. Начните идти по менее протоптанной тропе, даже если вы идете один. Помните, что вам не нужно никому объяснять свой выбор. На романтическом фронте вас побуждают начинать разговор, если вы чувствуете искру с кем-то. Ты никогда не узнаешь потенциал того, что можешь сотворить, пока не станешь уязвимым, детка!

Космический совет: Вселенная дарит вам ясность.

♒ Водолей

Вы сделали выбор, Водолей. Вы вошли в пространство выравнивания внутри себя, где вы понимаете, что данный проект приблизит вас к вашему большому видению и реализации целей, которые вы перед собой поставили. Итак, найдите способ разделить свое время так, чтобы вы могли отдать должное многим ролям, которые вы взяли на себя на этом пути. В то же время не отказывайтесь от заботы о себе. Знайте, что вы заслуживаете собственной любви больше, чем кто-либо другой.

Космический совет: разделите свое время таким образом.

♊ Рыбы

Ну и что, если не получилось, Рыбы? Что с того, что вы несколько раз споткнулись и упали на пути к финишу? Сегодня карты побуждают вас целовать свои раны и превращать их в мудрость. Помнить, что все ваши ошибки преподали вам важные жизненные уроки. То, что Вселенная предлагает вам прямо сейчас, — это возможность перевернуть историю. Итак, продолжайте удерживать видение того, что вы создаете, в своем воображении, двигаясь вперед и вперед. Подслушано на космической конференции: ты творец своей реальности, красавица.

Космический совет: пришло время изменить историю.