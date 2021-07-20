Українці почали отримувати штрафи за комуналку, навіть якщо вони повністю розрахувались

Липневі платіжки за тепло принесли киянам не надто приємні несподіванки. Місцеве комунальне підприємство «Київтеплоенерго» нарахувало на борги громадян інфляційну складову, а також пеню у розмірі 3% річних. Причому інформацію про здійснені додаткові нарахування отримали навіть ті українці, що не мали актуальних заборгованостей.





Відтак багатьом мешканцям столиці додали до квитанції навіть понад 10% від наявної суми боргу. За словами киянки Інни Звягінцевої, отримана нею у липні квитанція містила 11,3% додаткових нарахувань. З них 3% – річна пеня, а решта – інфляційні нарахування за кожен місяць прострочки платежу. В результаті до боргу на суму 5574,6 грн жінці додали ще 628,63 грн додаткових нарахувань.

Громадянка вирішила звернутися за поясненнями до центрального офісу комунального підприємства. Та оператор не зміг навіть пояснити клієнтці, як розраховується інфляційна складова.

Важливо також зазначити, що дана сума боргу з’явилася у киянки ще під-час опалювального сезону 2019-2020 років. Позатим строк давності для нарахування пені складає 1 рік. Тобто жінці не мали права нараховувати 3% річних на усю суму боргу, а лише на його частину, що утворився протягом останнього року.

Іншому мешканцю Києва, який взагалі не мав боргів за опалення, додали до рахунку річні та інфляційні в розмірі 21,74 грн. А ще кільком споживачам нарахували відсотки навіть на суму переплати.

На думку юриста Вадима Чунжина, комунальники провертають власні корупційні схеми із рахунками клієнтів. Зокрема нарахування річної пені кілька років підряд, не зважаючи на її строк давності в 1 рік, дає можливість підприємствам непогано заробити на споживачах. Зиск з одного клієнта в такому разі може коливатися в межах 30-80%. Тож адвокат радить «ображеним» комунальниками споживачам звертатися в суд. Хоча виграти провадження проти компанії «Київтеплоенерго» може бути дуже не просто.