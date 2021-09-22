Українців змусять платити за город або дачу, якщо вони не в місті

Вже з 2023 року усі українці, що є власниками чи орендаторами земельних паїв поза межами населених пунктів, будуть сплачувати новий вид податку. Мінімальне податкове зобов’язання (МПЗ) – це та сума, яку доведеться заплатити за землю, навіть якщо вона не використовується для господарської діяльності.





В той самий час, якщо ділянку активно використовують, а власник сплачує інші податки, пов’язані з обробкою землі та реалізацією продукції, вказані податки будуть зараховуватися як МПЗ. Проте якщо сума усіх податків, сплачених господарем за землю, буде меншою за ставку МПЗ, доведеться доплачувати.

Метою такої новації є боротьба із нелегальною обробкою землі. Адже за даними державних органів, зараз частка таких паїв складає близько 20% від усієї землі сільгосп призначення в Україні. Таким чином МПЗ поповнить державний бюджет щонайменше на 10 мільярдів гривень лише за перший рік свого існування.

За задумом творців закону, під МПЗ не повинні потрапити присадибні ділянки та дачі громадян. Саме тому податок вирішили впровадити саме для земель, що знаходяться поза територіями населених пунктів. Проте деякі громадяни, які отримали свої наділи за радянських часів, таки можуть потрапити під удар.

Розраховувати мінімальне податкове зобов’язання будуть за нормативною грошовою оцінкою 1 гектара землі. МПЗ будуть розраховувати на початку наступного звітного року. Тобто за 2022 рік податок потрібно буде заплатити вже у 2023 році.

У перші два роки після впровадження податку ставка МПЗ буде складати 4%, а надалі – 5% від оціночної вартості землі. Якщо для ділянки не проводили оцінку, враховуватимуть загальний показник нормативної оцінки по області. Тобто сума податку буде напряму залежати від рівня цін на землю у конкретному регіоні. Середня ціна землі в Україні зараз складає приблизно 28 тисяч грн за 1 гектар. Тобто сума податку варіюватиметься у межах 1200-1400 грн.

Важливо відзначити, що у разі здачі землі в оренду, МПЗ буде змушений сплачувати саме орендатор, а не законний власник.