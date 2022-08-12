В Україні подорожчає до 40% споживчих товарів: експерти пояснили, в чому причина

Запровадження нового 10% податку на валютообмінні операції з метою придбання імпортних товарів призведех до збільшення іх вартості для українців. Подорожчати може приблизно 40% споживчих товарів.





Так вважає провідний спеціаліст Економічної експертної платформи Олег Гетман. Експерт пояснює свою точку хору тим, що близько 30-40% споживчого кошику українців становлять імпортні товари. Тож із впровадженням нового податку в розмірі 10% всі вони подорожчають принаймні на стільки ж.

З протилежною заявою виступив інший експерт – голова «Економічного дискусійного клубу» Олег Пендзин. Він вважає, що згаданий збір не надто вплине на вартість більшості ходових товарів. Подорожчати може побутова хімія, яка завозиться в Україну переважно з-за кордону. Натомість вартість товарів інших категорій фактично не зміниться.

Взяти хоча б побутову техніку, а точніше – габаритні прилади, як то холодильник, пральна машинка тощо. Незважаючи на те, що це одна з найпопулярніших категорій імпорту в Україні, попит на них зараз дуже низький. До того ж на складах українських ритейлерів все ще залишається чимало продукції, придбаної ще до війни за значно нижчим курсом. Тож продавці навряд будуть збільшувати ціну, тим більше, що покупна спроможність українців зараз є досить низькою.

Що ж стосується продуктів харчування, ними Україна забезпечує себе майже в повному обсязі. Крім того Пендзин вважає, що оскільки новий податковий збір стосується лише обміну валюти, а не імпорту як такого, українські компанії будуть намагатися його обійти. Наприклад шляхом придбання валютної готівки та вивезення її за кордон з метою розрахунку за придбані товари.

Та попри різні точки зору опитаних експертів щодо подорожчання споживчих товарів, в одному питанні їхні думки сходяться. Обоє вважають, що уряд не наважиться застосувати додатковий податок до критичного імпорту, перш за все пального. Цей товар найімовірніше потрапить до списку винятків.