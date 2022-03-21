В Росії вирішили заборонити продаж техніки в кредит

За повідомленнями «Известий», російські магазини електроніки більше не будуть продавати техніку в кредит.





Які магазини вже відмовилися від цього

Не можна купити техніку в Apple re: Store. При цьому представники компанії відмовилися якось коментувати ситуацію.

Крім того, у мережі «М.Відео – Ельдорадо» тимчасово неможливо придбати товари в розстрочку.

Можливо, інші мережі найближчим часом приєднаються до цього рішення.

Як пояснюється таке рішення

Ключова ставка ЦП підвищується і тому неможливо стримувати роздрібну ціну товарів. Росспоживнагляд зазначив, що магазини в принципі не мають зобов’язання продавати щось у кредит або розстрочку.

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