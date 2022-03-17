Названная сумма, которую украинцы могут снять при неработающем банкомате

После введения в Украине военного положения снять деньги с банковской карты стало намного сложнее. Самая большая проблема с обналичиванием в регионах страны, где ведутся активные боевые действия. Работникам банка сложно доехать до некоторых банкоматов из-за опасности обстрела. Поэтому в банковских аппаратах все чаще заканчиваются наличные и люди просто не в состоянии снять свои деньги.





Но даже если вам не удалось получить средства в банкомате, не стоит расстраиваться. Ведущие торговые сети страны при содействии Нацбанка стали предоставлять услугу выдачи наличных на кассе. Снять таким способом можно до 6 тыс. грн за одну покупку.

В настоящее время сервис доступен в большинстве супермаркетов, аптек и АЗС страны. В частности, наличные на кассе выдают в торговых точках сети Сильпо, АТБ, Эпицентр, Ашан, Novus, Фора, Trash!, Аптеках АНЦ, 911, Белая ромашка, Копейка, АЗС WOG, ОККО, Укрнафта и многих других. Правда, на кассах самообслуживания в супермаркетах Novus наличными можно получить всего лишь 1 тыс грн, а в магазинах сети Trash! – не более 500 грн.

Процедура обналичивания очень проста. Рассчитываясь за покупки нужно предупредить кассира, что вы хотите снять со своей карты определенную сумму наличных денег. Кассир выбьет на терминале указанную сумму вместе со стоимостью выбранного вами товара. После оплаты счета картой, сдачу продавец выдаст вам из кассы наличными. Этот алгоритм действий аналогичен для всех торговых заведений, предлагающих данную услугу.

Получить деньги в кассе можно с платежной карты любого банка, работающего с системами Visa или MasterCard.

Согласно закону Украины продавец не может отказать клиенту, совершающему покупку, в выдаче наличных денег. Единственным исключением является отсутствие в кассе необходимой покупателю суммы наличных средств.

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