В Украине продают телефоны, работающие даже во время войны

Связь во время войны играет ключевую роль. Однако в условиях боевых действий полагаться на мобильную сеть не следует. Она может не справиться с ростом нагрузки, или просто выйти из строя. В таком случае следует сделать ставку на альтернативные виды коммуникации, наиболее популярной из которых является спутниковая связь.





Интерес украинцев к спутниковым телефонам за последние несколько месяцев значительно вырос. Причиной внезапной популярности таких устройств явилось нарастание военной угрозы со стороны России. Не последнюю роль сыграла ситуация с массовыми протестами в Казахстане, во время которого население потеряло доступ к основным видам связи. Украинцы решили подготовиться и начали скупать спутниковые телефоны еще с декабря 2021 года.

Соучредитель компании «Саттранс-Украина», являющейся дистрибьютором спутниковых систем Iridium, Inmarsat и Thuraya, рассказал, в чем преимущества такого средства связи и в какую цену можно приобрести спутниковые телефоны в Украине.

Главными преимуществами спутниковых телефонов является, прежде всего, наличие связи практически при любых условиях, даже во время проведения военных операций. К тому же они обладают превосходной пропускной способностью.

Стоит отметить, что спутниковые средства связи – удовольствие не из дешевых. Наиболее доступным по своей стоимости спутниковым телефоном является модель Thuraya XT-Lite. Ее стоимость составляет около 1 тыс. долл. Кроме самого устройства, покупатель получает также 90 мин трафика в год.

Представителями тяжелой ценовой категории являются аппараты бренда Iridium. Они стоят более 3 тыс. дол. Однако и запас трафика у таких телефонов значительно больше – от 700 до 800 мин в год.

Среди устройств, «заточенных» под интернет-коммуникацию, наиболее популярны системы марки Inmarsat. Правда, они могут обеспечить подключение мощностью всего 64 Кбит/с. При этом цена такого трафика достаточно высока – свыше 7 дол. за 1 мин.

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