Що робити в “коридор затемнень”, астрологи розповіли, в чому особливість цього проміжку часу

“Коридор затемнень” триватиме з 19 листопада по 4 грудня. Це незвичайний період для всіх знаків зодіаку. Багато людей в цей час приймають доленосні рішення, кардинально змінять рід діяльності, поїдуть за кордон, зустрінуть своє кохання. Нумерологи радять, якщо хтось хотів почати життя з чистого аркуша, зараз найкращий час.





Таким терміном називається проміжок часу між двома найближчими затемненнями. І в усі часи до нього ставилися серйозно.

Що можна і потрібно робити в коридор затемнень

Астрологи кажуть, головне не боятися, а сміливо приймати все те, що відбувається в даний період. Це невід’ємна частина трансформації, яку обов’язково потрібно пройти. Тоді в Новий рік ви ввійдете новою людиною. Мрійте, любіть, живіть на повну котушку. На відміну від ретроградного Меркурія зараз Всесвіт максимально кричить «Потрібно діяти!».

До закінчення цього містичного періоду потрібно:

• Очистіть тіло, розум, душу та особистий простір. Час генерального прибирання, енергетичної чистки, детоксу.

• Сформуйте свої цілі та бажання, відмовтеся від непотрібних людей і речей.

• Будьте уважними до підказок долі, вона буде давати багато знаків.

• Помиріться з близькими, говоріть про свої почуття і любові.

• Медитуйте.

• Поміняйте стиль в зачісці, одязі.

Закінчиться «коридор затемнень» і ви себе не впізнаєте. Це найкращий час, немов фенікс згоріти, та відродитися з попелу. Астрологи кажуть, що та ситуація, яка є сьогодні більш дивна і незвичайна в астрології.

Все тому що планета виявилася відразу в декількох коридорах. Деякі знаки зодіаку можуть більш тонко відчувати цей час. Виникає тривога, безсоння, підвищена дратівливість. Схильні до такої поведінки стихії води. А ось вогняні та повітряні знаки будуть максимально продуктивними на роботі. Представники земної стихії проведуть коридор в повній гармонії з собою.