Стало відомо про нову шахрайську схему з перевіркою банківських карток

Шахраї почали пропонувати перевірку банківських карток на підроблених сайтах.





14 березня з’явилася інформація про те, що фахівці зафіксували масовий витік даних із банківських карток. Після цього в інтернеті почали з’являтися сайти, які пропонують перевірити дані карти користувача на відповідність злитій базі. Реклама подібних сервісів відбувається активно у соціальних мережах та Телеграм-каналах.

Крім того, розсика зачіпає не лише учасників спільнот та груп про фінанси, а й користувачів, які максимально далекі від банківських термінів.

На фейкових сайтах власникам пропонують ввести дані карток, нібито для перевірки того, чи вони не потрапили до рук зловмисника. Після введення своїх платіжних даних користувач при кращому розкладі просто передасть свої дані шахраям, за найгіршого – відбудеться списання коштів з картки.

Нагадуємо, що єдиного офіційного сервісу з перевірки скомпрометованих банківських карток не існує. Всі подібні послуги в мережі є шахрайськими.

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