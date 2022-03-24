Стало відомо про план США у разі застосування Росією ядерної зброї

Влада США створила спеціальну групу з посадових осіб, щоб вона розробила план реагування на випадок застосування Росією біологічної, хімічної або ядерної зброї. Про це стало відомо із матеріалу The New York Times (NYT) із посиланням на джерела.





За інформацією видання, команда, яка отримала назву «Тигр», вивчає сценарії можливої ​​відповіді на гіпотетичний напад Москви на конвої зі зброєю та іншою допомогою Україні на території країн НАТО . При цьому наголошується, що чиновники з групи оцінюють можливість застосування Росією ядерної зброї як низьку.

NYT пише, що група також вивчає варіанти реагування на можливе поширення військових дій на Грузію, Молдову та інші сусідні країни, а також на масовий приплив українських біженців до європейських країн. Крім цього, визначаються червоні лінії, перетин яких може спонукати НАТО вступити в бойові дії в Україні.

За даними газети, документ про створення команди підписав помічник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван . «Тигр» відіграв центральну роль у розробці інструкцій щодо запровадження антиросійських санкцій, посилення військової присутності в країнах Північноатлантичного альянсу та озброєння армії України.

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