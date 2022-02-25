Росії заборонили брати участь у Євробаченні

Росію усунули від участі у музичному конкурсі «Євробачення». Інформація про це з’явилася на сайті Європейського мовного союзу (EBU).





Організатори фестивалю заявили, що у 2022 році Росія не зможе брати участь у заході. «Це рішення відображає стурбованість тим, що на тлі безпрецедентної кризи в Україні включення російських кандидатів цього року завдасть шкоди репутації конкурсу. Перш ніж ухвалити це рішення, EBU проконсультувався з членами організації», – йдеться у заяві спілки.

Організатори підкреслили, що «Євробачення», як і раніше, підтримує цінності, які сприяють «міжнародному обміну, об’єднують аудиторію, уславлюють різноманітність через музику та об’єднують Європу на одній сцені».

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