Новини

Росії заборонили брати участь у Євробаченні

25.02.2022
Менше хвилини
євробачення

Росію усунули від участі у музичному конкурсі «Євробачення». Інформація про це з’явилася на сайті Європейського мовного союзу (EBU).


Організатори фестивалю заявили, що у 2022 році Росія не зможе брати участь у заході. «Це рішення відображає стурбованість тим, що на тлі безпрецедентної кризи в Україні включення російських кандидатів цього року завдасть шкоди репутації конкурсу. Перш ніж ухвалити це рішення, EBU проконсультувався з членами організації», – йдеться у заяві спілки.

Новини по темі

Організатори підкреслили, що «Євробачення», як і раніше, підтримує цінності, які сприяють «міжнародному обміну, об’єднують аудиторію, уславлюють різноманітність через музику та об’єднують Європу на одній сцені».

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿
25.02.2022
Менше хвилини

Новини по темі

Порошенко вийшов в ефір американського телеканалу з автоматом у руках

25.02.2022

Ще одна країна закриває своє небо для Росії

25.02.2022

ЄС погодив «найжорсткіший в історії» пакет санкцій проти Росії

25.02.2022

Гран-прі «Формули-1» у Росії скасували

25.02.2022
Back to top button