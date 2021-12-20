Что такое Омикрон и откуда он взялся: ситуацию комментирует доктор Комаровский

Новый штамм короновируса, который получил название Омикрон, уже широко «шагает» по многим странам, вызывая серьезные волнения среди их жителей. Не удивительно, что новость об официально зафиксированном случае Омикрона в Украине может послужить причиной возрастания паники среди населения. Доктор Комаровский высказал свое мнение о том, насколько этот штамм опасен, и есть ли причины для серьезных опасений.





Педиатр красочно и образно объяснил украинцам, что собой представляет этот штамм и озвучил несколько версий его возникновения.

«Болонка, по сравнению с волком»

Так доходчиво врач объяснил разницу между Омикроном и первоначальным «уханьским» вариантом. Штамм, который изначально поражал людей, врач предложил условно назвать «волком». Последующие варианты: Альфу, Бету, Дельту он сравнивал с собаками разных пород. Они все разные по уровню опасности, заражаемости и другим показателям, но имеют очень много общего с изначальным вариантом – волком. И тут появляется новый штамм, который похож на уханьский, как болонка на волка.

Основные версии появления Омикрона

Доктор Комаровский сказал, что серьезно стоит рассматривать 4 версии появления новой разновидности короновируса:

«Омикрон» – это разновидность короновируса, которая появилась у ВИЧ-инфицированных. Что именно такой пациент стал первым, который заразил Омикроном здоровых людей. Но если пациенты с таким ослабленным иммунитетом, как инфицированные вирусом иммунодефицита, побеждали в борьбе с новым штаммом, то здоровые вне опасности;

Омикрон перешел к людям от грызунов, в организме которых первоначальный штамм изменился;

Новый штамм развивался в африканских странах, где уровень медицины слишком низкий;

Последний вариант – Омикрон – это результат обмена частями генома между вирусами, которыми уже болеют люди.

Доктор призывает не паниковать по поводу появления нового штамма. Но и забывать обо всех мерах профилактики заражения не стоит. Врач продолжает напоминать, что самый действенный метод уберечь себя и близких – это вакцинироваться от COVID-19.