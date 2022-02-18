Смартфоны от Зеленского будут иметь существенные ограничения в работе

Смартфоны, которые президент Владимир Зеленский пообещал раздать пенсионерам, будут зарегистрированы на конкретных абонентов. Пользоваться аппаратом сможет только его законный владелец. Так что подарить внуку или продать так называемый «бабушкофон» будет просто невозможно.





Об особенностях мобильных телефонов, раздача которых запланирована в рамках государственной программы, рассказал заместитель главы Минцифры Алексей Выскуб. По его словам, новые аппараты будут иметь весь необходимый функционал и отвечать высоким техническим требованиям, применяемым к современным средствам связи. В частности, «бабушкофоны» будут поддерживать технологию NFC, позволяющую пользователям обмениваться цифровым контентом и осуществлять транзакции лишь с помощью одного касания.

В данным момент Министерство цифровой трансформации как раз выбирает подрядчика, который изготовит 8,5 миллионов смартфонов по государственному заказу. Среди претендентов оказался даже корейский техногигант Samsung.

Алексей Вискуб также отметил, что Минцифры уже удалось договориться с отечественными мобильными операторами о привязке государственных смартфонов к конкретным номерам их получателей. Таким образом, пенсионер, которому достался бесплатный телефон, не сможет передать его в пользование другому лицу.

«SIM-карту оператор зарегистрирует на парпорт пенсионера и привяжет к IMEI-коду полученного им смартфона. А чтобы предотвратить случаи мошенничества, номер телефона сразу же переведут в статус финансового», – пояснил нардеп.

Также в министерстве рассматривают вариант установки на «бабушкофоны» специального приложения, которое и будет контролировать, кто пользуется данным устройством.

Известно также, что рыночная стоимость смартфона для пенсионеров составит около 4-5 тысяч гривен.

Напомним, что так называемые «бабушкофоны» будут раздавать украинцам в возрасте от 60-ти лет, прошедшим полный курс вакцинации. Такую программу анонсировал президент Украины Владимир Зеленский в ответ на жалобы пенсионеров. Старики сетовали, что не могут получить свою тысячу гривен по программе «єПідтримка» из-за того, что у них нет смартфонов с приложением «Дія».

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