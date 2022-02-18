Прощайте кубы: украинцы будут получать новые платежи за газ

С 1 мая в Украине заработает новая система газоучета. «Голубое топливо» начнут рассчитывать в киловатт-часах, а не в кубических метрах. Таким образом, украинцы будут оплачивать не количество сожженного ресурса, а полученную от него тепловую энергию. Соответственно и суммы в платежках граждан могут существенно снизиться.





Изменение единиц расчета газа предусмотрено новым законопроектом №2553, который в Верховной Раде был одобрен в ноябре прошлого года. Никаких дополнительных счетчиков украинцам покупать не придется. Переводом объема использованного ресурса в единицы тепловой энергии будут заниматься газовые операторы, используя для этого о специальную формулу. Эта формула выглядит так: количество потребляемого газа в кубометрах множится на максимальный показатель температуры его сгорания.

Как отметил Николай Болховитин, руководитель направления газоизмерения и метеорологии «Оператора ГТС Украины», суммы в квитанциях некоторых потребителей благодаря нововведению могут существенно уменьшиться. Особенно это касается жителей регионов, получающих газ невысокого качества. К ним можно отнести Львовскую, Полтавскую и Кировоградскую области. За те же объемы ресурса они будут платить гораздо меньше, ведь учитываться будет только количество тепловой энергии от сжигания такого газа.

Но сэкономить благодаря новой схеме расчета топлива украинцам удастся только при сохранении актуальных тарифов. Сейчас такой сценарий кажется маловероятным. Ставка 8 грн за кубический метр газа, по которой сейчас платит большинство украинцев, занижена. Такой тариф – всего лишь результат государственного регулирования цен на коммунальные услуги. Если же правительство ослабит ограничения – цена газа сразу же подпрыгнет до отметки как минимум 16 грн за «куб».

Однако даже при повышении тарифов, расчет газа в единицах энергии намного логичнее. Ведь в таком случае людям не приходится платить за «пустые кубы», а только за пользу, которую они получили от использованного объема ресурса. К тому же, такая система уже давно работает в большинстве стран Европы и показала свою безоговорочную эффективность.

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