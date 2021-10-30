Дешевого газу більше немає: Нафтогаз підняв ціну в 5 разів

Вже з перших днів опалювального сезону теплокомуненерго зіштовхнулися із нестачею газу. Об’ємів ресурсу, які компанія «Нафтогаз» призначила на опалення домівок українців, навряд вистачить на весь опалювальний сезон. Тож коли вже не буде чим обігрівати житлові будинки, тепловики будуть змушені докуповувати газ за ринковою ціною. А вона на сьогодні складає аж 36,42 грн за «куб».





За домовленістю з урядом та теплокомуненерго, «Нафтогаз» зобов’язався продавати газ з «Об’єму 1», призначений на теплопостачання населення, за фіксованою ціною 7,42 грн за куб. м. На обігрів закладів соціальної сфери постачальник також визначив певний обсяг ресурсу – «Об’єм 3», та встановив на нього ціну 16,39 грн за «куб». Такі умови продажу газу тепловикам було закріплено тристороннім меморандумом.

Однак на думку комунальників, обсяг пального, який визначив постачальник для стабільного проходження опалювального сезону, є недостатнім. Не зважаючи на те, що у своїх розрахунках «Нафтогаз» використав дані за минулі три роки.

«Газопостачальник не врахував важливі особливості, притаманні попереднім опалювальним сезонам. Зокрема, погодні умови, температуру повітря, тривалість опалювального періоду, а також прогноз метеорологів на майбутню зиму», – зазначив віце-президент асоціації «Укртеплокомуненерго» Сергій Дунайло.

Якщо відведеного на опалення газу дійсно не вистачить, тепловикам доведеться докуповувати у «Нафтогазу» ресурс за актуальною ринковою ціною, що складає 36,42 грн за «куб» разом із доставкою та ПДВ. Тобто вхідна ціна газу для теплокомуненерго збільшиться майже у 5 разів, що неодмінно позначиться на тарифах.

«Укртеплокомуненерго» вже зробила спробу владнати ситуацію. 23 жовтня представники асоціації звернулися до уряду та попрохали зобов’язати ГК «Нафтогаз» провести корегування «Об’єму 1» та «Об’єму 3». Адже якщо тепловикам доведеться купувати газ за ринковою ціною, то укладений між сторонами меморандум про взаєморозуміння втратить будь-яку силу.