АТБ заплатив десятки тисяч українцю за слизьку підлогу

Вину великої торгової мережі в Україні довести вкрай складно. Навіть якщо клієнт отруївся продуктами із супермаркету, виграти суд у такій справі майже неможливо. До того ж у більшості випадків керівництво магазину просто домовляється із постраждалим, щоб не псувати свою репутацію.





Однак нещодавно клієнт супермаркету «АТБ» довів, що захищати власні права потрібно будь-що. Він домігся від магазину компенсації у розмірі 26 тис. грн за пошкодження, які отримав в результаті неуважності персоналу.

Мешканець Харкова як завжди зробив покупки в місцевому магазині «АТБ» і саме йшов до виходу. Та через слизькі сходи впав, отримавши при цьому перелом правого стегна. Чоловік одразу ж подав позов, у якому звинуватив магазин в недотриманні своїх зобов’язань перед клієнтами.

Розглянувши скаргу постраждалого Волчанський районний суд дійшов до висновку, що супермаркет справді винен у травмі свого клієнта. Адже торговий заклад повинен бути безпечним місцем, а лід на сходах та мокра слизька підлога – явища недопустимі.

Згідно із рішенням суду мережа «АТБ» виплатила харків’янину 22,9 тисячі гривень компенсації за завдану матеріальну шкоду, та ще 3 тис. грн морального відшкодування. Однак це лише поодинокий випадок, адже постраждалим вкрай рідко вдається відстояти свої права та домогтися від суду справедливого рішення.

Як зазначив експерт із захисту прав споживачів Максим Несміянов, в українському судовому реєстрі можна знайти лише кілька громадянських позовів, поданих клієнтами проти великих торгових мереж. Значний відсоток постраждалих споживачів навіть не намагається відстояти свої права. Вони впевнені, що програють суд й навіть не складають скарги. Із рештою ж невдоволених клієнтів адміністрація супермаркетів домовляється. Адже розголос може негативно вплинути на популярність мережі та спричинити значний відтік клієнтів.

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