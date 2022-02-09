Будуть платити більше 5 відсотків доходу: в Україні оподаткують самозайнятих людей

В Україні незабаром податки платитимуть навіть за доходи, отримані із підробітку. До списку оподатковуваних професій увійшли такі популярні види індивідуальної зайнятості, як таксист, няня, манікюрниця та навіть астролог. Нововведення вже внесено у проект податкової реформи, та незабаром буде розглянуто народними обранцями.





Офіційно текст документу ще не оприлюднили. Однак вже відомо, що податкова ставка на доходи самозайнятих українців складатиме 5,5%. Щоб сплачувати новий вид податку, українцям доведеться зареєструватися у податковій за місцем проживання. Позатим необхідно придбати касовий апарат, за допомогою якого будуть проводитися всі розрахунки із клієнтами.

Варто зазначити, що податкова ставка 5,5% буде застосовуватися лише до громадян із невисоким «лівим» доходом. Якщо ж на підробітку українець заробляє більш ніж 153 мінімальних зарплати в рік, податок збільшиться утричі та становитиме 18%. У грошовому еквіваленті така гранична сума заробітку наразі складає 994,5 тис. грн на рік, або 82 875 грн на місяць.

Розраховувати суму, яку громадянин повинен сплатити за свою додаткову зайнятість, буде податкова служба. Платник податку щомісяця отримуватиме звіти у додатку «Дія» із сумою до оплати.

До списку підробіток, з яких доведеться платити податок, наразі входять 14 професій. Серед них:

таксист;

орендодавець, що здає власне житло;

дресирувальник собак;

тамада;

няня;

помічниця по дому;

перукар на дому;

манікюрниця та педикюрниця на дому;

майстер, що проводить будівельні та ремонтні роботи;

художник;

фотограф;

психолог;

астролог, таролог.

Наразі українцям доволі складно уявити, як няня, приймаючи оплату за зміну, дістає з кишені касовий апарат. Однак схоже громадянам вже зовсім скоро доведеться звикнути до нових реалій. Адже наразі для значної частки населення такі підробітки є основним видом зайнятості, який проходить попри очі податкової та формує тіньовий оборот коштів.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿