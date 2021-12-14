Експерти розповіли, чому не варто купувати Smart TV в 2021 році

Що таке смарт-телевізор і чи варто його купувати? Трохи нижче ми розповімо про головні недоліки розумних телевізорів, через які їх варто уникати.





Колись розумні телевізори вважалися справжньою розкішшю, проте часи змінюються, і тепер пристрої такого типу є досить поширеними.

Якщо ви зайдете в магазин електроніки або відкриєте веб-сайт в інтернеті в пошуках нового телевізора, то майже біля кожної сучасної моделі буде написано «смарт». При цьому багато які з них доступні за цілком прийнятною ціною.

ЩО ТАКЕ SMART TV?

Smart TV – телевізори із вбудованою можливістю підключення до інтернету. Такий телевізор здатний сам підключається до мережі, і для цього вам не потрібно використовувати спеціальний девайс типу приставки Roku або консолі.

Оскільки смарт-телевізори підключені до інтернету, вони дозволяють завантажувати програми – так само, як на смартфон. На більшості платформ Smart TV є програми для основних потокових кінотеатрів, таких як Netflix та YouTube, а також багато інших сервісів.

Ви також можете використовувати такий телевізор для перегляду веб-сторінок, доступу до інших ресурсів у домашній мережі та багато іншого – тут все залежить від конкретної моделі.

Всі описані вище функції відрізняють смарт-телевізор від звичайного. Однак не всі телевізори є “розумними”, оскільки багато моделей не здатні підключатися до інтернету, і можуть відображати контент лише після того, як ви підключаєте до нього сторонній девайс (телевізор відіграє роль комп’ютерного монітора).

Наявність можливості підключатися до мережі – крута річ, яка чудово доповнюється доступною ціною. Однак так звані «нерозумні» телевізори або інші альтернативні девайси, як і раніше, заслуговують на увагу. Трохи нижче ми розповімо про основні недоліки смарт-телевізорів.

БЕЗПЕКА

При покупці будь-якого «смарт» продукту (тобто пристрою, який може підключатися до інтернету), безпека завжди має бути пріоритетною. Абсолютно кожен аксесуар такого типу є частиною Інтернету речей, що, звичайно ж, негативно впливає на конфіденційність користувачів.

Як виявилося, смарт-телевізор – один із найгірших пристроїв у цьому плані. Він постійно ставить під загрозу приватність та безпеку користувача декількома способами. Навіть Федеральне бюро розслідувань США попереджало про небезпеку смарт-телевізорів.

Справа в тому, що багато смарт-телевізорів застосовують автоматичне розпізнавання контенту (ACR) для відстеження того, що дивиться користувач. Далі ця інформація використовується для показу найбільш релевантної реклами.

Обмежити збір цих даних можна, але це досить складно. У зв’язку з цим при покупці смарт-телевізора важливо поставити питання: чи дійсно ви хочете ділитися всім, що дивитеся, з виробником?

Ще одна серйозна проблема безпеки смарт-телевізорів – катастрофічно мала, інколи ж і повна відсутність оновлень. Кожна платформа безпосередньо залежить від постачальника оновлень програм та операційної системи.

Якщо ваш телевізор більше не отримує оновлення, а для того, щоб виправити помилки в ПЗ потрібно багато часу, він автоматично стає вразливою точкою в домашній мережі.

Нарешті, деякі смарт-телевізори мають убудовані камери, а більшість з них – мікрофони. Зловмисники можуть легко скористатися вищезгаданою вразливістю безпеки, щоб стежити за користувачами через веб-камеру.

І зловживають цим не лише хакери: у 2015 році CNN заявила, що Samsung може передавати розмови користувачів третім сторонам.

АЛЬТЕРНАТИВНІ СТРІМІНГОВІ ПРИСТРОЇ КРАЩЕ

Основна перевага Smart TV полягає в тому, що ви можете отримати доступ до стрімінгових сервісів безпосередньо зі свого телевізора. Це, безумовно, приваблює, проте такі послуги не є ексклюзивними для смарт-телевізорів. Фактично, ви можете отримати набагато більше від альтернативного девайсу.

Платформи типу Roku, Amazon Fire TV, Apple TV і Chromecast набагато кращі: вони пропонують менш заплутаний інтерфейс, у якому легше орієнтуватися, якщо порівнювати з ОС смарт-телевізора.

Вибір програм, ймовірно, менший, ніж те, що пропонують магазини на смарт-телевізорі. Залежно від використовуваної еко-системи ці платформи надають більше комфорту, а також інтеграцію з телефоном та іншими пристроями.

Наприклад, телеприставка Amazon Fire TV Stick оснащена пультом дистанційного керування з підтримкою Alexa, завдяки чому користувачі можуть запускати улюблені шоу, не копаючись по кілька хвилин в меню.

Якщо у вас багато пристроїв від Apple, Apple TV – чудова опція, оскільки дозволяє легко обмінюватися медіафайлами з вашого iPhone або iPad.

Загалом, телеприставки та медіаплеєри типу Apple TV або Chromecast по функціоналу схожі зі смарт-телевізорами, але є зручнішими. Крім того, вони недорогі та досить гнучкі.

Підключати їх можна до будь-якого телевізора – тут останній виконує роль простого монітора, у той час як сам девайс обробляє весь контент, що переглядається.

Ще один момент: будь-який смарт-телевізор може застаріти вже через кілька років, але ви можете легко замінити стрімінговий пристрій або використовувати той самий, але з новим телевізором.

ІНТЕРФЕЙС

Смарт функція вимагає відповідного інтерфейсу. Смартфони та комп’ютери хороші тим, що підтримують два способи введення: набір тексту та тачскрін. Розумні телевізори жахливі в обох компонентах, що може призвести до великого розчарування користувача.

Якщо ви вважаєте, що досить просто лягти на диван і увімкнути смарт-телевізор, то помиляєтеся, бо все трохи складніше.

Одним із основних прикладів незручності є пошук певного телешоу чи фільму в потоковому сервісі. Зі звичайним пультом дистанційного керування набір тексту перетворюється на тортуру, адже вам потрібно натиснути як мінімум десять кнопок.

Так, більшість смарт-телевізорів оснащені мікрофонами, але їх якість часто залишає бажати кращого.

Більшість телеприставок, з іншого боку, поставляються з пультами дистанційного керування із чудовими голосовими помічниками. Деякі з них також надають можливість пошуку за допомогою смартфона чи планшета.

Навіть сам пульт іноді збиває з пантелику, оскільки може приховувати деякі функції за незрозумілими кольорами або літерами.

Якщо у вас вдома стоїть старий смарт-телевізор, який більше не отримує оновлення прошивки, поганий інтерфейс напевно стане буденністю.

ПРОДУКТИВНІСТЬ

Запуск різних програм на Smart TV для перегляду контенту – штука зручна, проте вони практично завжди поступаються тим, що доступно на телефоні або комп’ютері.

Крім проблем інтерфейсу, описаних вище, ще один недолік полягає в тому, що розумні телевізори не можуть зрівнятися з іншими девайсами в плані обчислювальної потужності.

Як низька продуктивність, так і недбалість з боку розробників додатків – досить-таки поширені проблеми. Більшість користувачів Smart TV стикалися із затримкою введення при натисканні кнопок на пульті, зависанням та частими збоями при запуску більш-менш ресурсоємних програм, а також з іншими проблемами, пов’язаними з продуктивністю.

Все це призводить до того, що вам потрібно «вбивати» програми і перезапускати їх щоразу.

На окрему увагу заслуговують різні глюки і баги. Часто програма YouTube закриває заголовки інших програм, а Bluetooth-навушники майже завжди необхідно перепідключати до смарт-телевізора.

Не кажучи вже про те, що самі програми можуть бути обмежені у плані функціоналу. Наприклад, у ТВ-версії YouTube можливість змінювати швидкість відтворення відео з’явилася лише у 2021 році (така функція вже багато років доступна як на настільних комп’ютерах, так і на мобільних пристроях).

Проте такі проблеми цілком очікувані. У наші дні контент-провайдери працюють над сумісністю з багатьма платформами, включаючи веб-плеєри, програми для смартфонів, планшетів, сторонніх пристроїв, таких як Roku та Chromecast та смарт-телевізорів.

Таким чином, розумні телевізори далеко не у пріоритеті, оскільки використовуються набагато рідше, ніж смартфони та комп’ютери.

У зв’язку з цим виникає ще одна проблема: корисність вашого смарт-телевізора обмежена доступними для нього програмами. Якщо розробники з будь-якої причини перестануть оновлювати свої програми для Smart TV, то ваш пристрій втратить більшу частину того, що робить його «розумним».

Деякі смарт-телевізори також мають обмежений об’єм пам’яті, тому ви не зможете встановити всі потрібні програми.

Таким чином, через кілька років після покупки ваш розумний телевізор може перетворитися на «дурний», але далеко не з вашої вини.

ЧИ ВАРТО КУПУВАТИ РОЗУМНИЙ ТЕЛЕВІЗОР В 2021 РОЦІ?

Смарт-телевізори можуть похвалитися величезною кількістю переваг, тому ми не можемо сказати, що покупка такого пристрою – марнування грошей. Однак важливо знати, що розумний телевізор – не завжди те, про що йдеться у рекламі.

Проблеми з безпекою та конфіденційністю – один із найбільших недоліків, а незручний інтерфейс ще більше посилює ситуацію. Нам здається, що зниження цін на смарт-телевізори безпосередньо пов’язане зі збором даних про користувачів.

В якості альтернативи ми пропонуємо обмежитися покупкою звичайного телевізора без можливості підключення до інтернету, щоб використовувати його зі стрімінговим медіаплеєром, за допомогою якого можна отримати доступ до мережі.