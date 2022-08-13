Фінляндія знайшла спосіб скоротити видачу віз росіянам

Фінляндія визначила механізм скорочення видачі туристичних віз росіянам. Його в інтерв’ю MTV3 описав глава МЗС країни Пекка Хаавісто.





За його словами, країна могла б приймати заяви на турвізи за один день тижня. “На практиці це може означати, що ви можете подавати документи на туристичну візу по понеділках, а з вівторка по п’ятницю ви можете подавати документи на візу за сімейними обставинами, навчанням, роботою або іншими вагомими підставами”, – пояснив він.

На думку міністра, такий захід значно сповільнив би видачу туристичних віз на росії. Окрім того, його можна реалізувати на національному рівні законодавства.