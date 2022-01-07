Деякі пенсіонери отримають прибавку до виплат майже в 100 євро

З першого дня нового року в Україні в черговий раз збільшили виплати громадянам похилого віку. Цього разу підвищення отримали лише певні пільгові категорії пенсіонерів. Зокрема на суму до 3 тисяч грн зросла пенсія у ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Приблизно таку ж суму додали до щомісячних виплат родинам військових, що загинули у зоні АТО.





Згідно з офіційними даними Пенсійного фонду України, нову пенсію з січня 2022 року почнуть отримувати 21,2 тисячі чорнобильців. Максимальна сума підвищення для цієї категорії пенсіонерів становитиме 2,9 тис. грн.

Надбавки розподілять наступним чином:

2,2 тисячам громадян збільшать виплати на суму до 1 тис. грн;

18,9 тисячам українців підвищать пенсійну ставку на суму понад 1 тис. грн.

Що ж стосується батьків, дружин чи чоловіків загиблих воїнів АТО, то для них влада теж приготувала новорічний сюрприз. Доплату отримають понад 3,3 тисячі родин, а середня її сума складе 1,9 тис. грн.

Підвищення розподілять так:

115 громадянам оплату збільшать менш ніж на 1 тис. грн;

3,2 тисячі родин загиблих отримають надбавку на суму більш як 1 тис. грн.

Зазначимо, що на даний момент мінімальна пенсія вдовам на вдівцям воїнів АТО складає всього лише 7,8 тис. грн. Вона виплачується членам родини загиблого у вигляді допомоги за втратою годувальника.

Попри таке значуще зростання виплат для пільговиків, звичайним українцям у поточному році на значне підвищення пенсії розраховувати не доводиться. Мінімалка, що з січня до грудня 2022 року зростатиме двічі, сумарно збільшиться лише на 159 грн. Беручи до уваги спрогнозовану Міністерством економіки інфляцію, що складе близько 6,6%, пенсіонери можуть взагалі не відчути якихось змін у доходах. Адже зростання цін на базові товари, продукти харчування та комунальні послуги просто «з’їсть» усю надбавку.