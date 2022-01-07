Новини

Деякі пенсіонери отримають прибавку до виплат майже в 100 євро

На кого у 2022-му чекає вища пенсія?

07.01.2022
1 хвилина на прочитання

З першого дня нового року в Україні в черговий раз збільшили виплати громадянам похилого віку. Цього разу підвищення отримали лише певні пільгові категорії пенсіонерів. Зокрема на суму до 3 тисяч грн зросла пенсія у ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Приблизно таку ж суму додали до щомісячних виплат родинам військових, що загинули у зоні АТО.


Згідно з офіційними даними Пенсійного фонду України, нову пенсію з січня 2022 року почнуть отримувати 21,2 тисячі чорнобильців. Максимальна сума підвищення для цієї категорії пенсіонерів становитиме 2,9 тис. грн.

Новини по темі

Надбавки розподілять наступним чином:

  • 2,2 тисячам громадян збільшать виплати на суму до 1 тис. грн;
  • 18,9 тисячам українців підвищать пенсійну ставку на суму понад 1 тис. грн.

Що ж стосується батьків, дружин чи чоловіків загиблих воїнів АТО, то для них влада теж приготувала новорічний сюрприз. Доплату отримають понад 3,3 тисячі родин, а середня її сума складе 1,9 тис. грн.

Підвищення розподілять так:

  • 115 громадянам оплату збільшать менш ніж на 1 тис. грн;
  • 3,2 тисячі родин загиблих отримають надбавку на суму більш як 1 тис. грн.

Зазначимо, що на даний момент мінімальна пенсія вдовам на вдівцям воїнів АТО складає всього лише 7,8 тис. грн. Вона виплачується членам родини загиблого у вигляді допомоги за втратою годувальника.

Попри таке значуще зростання виплат для пільговиків, звичайним українцям у поточному році на значне підвищення пенсії розраховувати не доводиться. Мінімалка, що з січня до грудня 2022 року зростатиме двічі, сумарно збільшиться лише на 159 грн. Беручи до уваги спрогнозовану Міністерством економіки інфляцію, що складе близько 6,6%, пенсіонери можуть взагалі не відчути якихось змін у доходах. Адже зростання цін на базові товари, продукти харчування та комунальні послуги просто «з’їсть» усю надбавку.

Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter


﻿
07.01.2022
1 хвилина на прочитання

Новини по темі

Заощадила 15 тисяч доларів: жінка прибрала найбруднішу кухню Європи – дивіться фото

07.01.2022

Украинцев могут лишить дешевого газа еще до конца зимы: кто заплатит больше

07.01.2022

Студент бросил обучение ради майнинга и стал миллионером

07.01.2022

Студент кинув навчання заради майнінгу та став мільйонером

07.01.2022
Back to top button