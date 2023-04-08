Українців обманюють на «рівному місці»: хто повинен платити за розбитий в магазині товар

В українських магазинах та супермаркетах порушення прав клієнтів – не рідкість. Їх обраховують, обважують та продають прострочений товар під виглядом акційного. Та сьогодні ми поговоримо про значно нахабніший, нічим не прикритий обман, на який покупці «ведуться» лише тому, що не знають своїх прав. Що це за обман?

Йдеться про ситуації, коли клієнт щось розбиває в магазині і його просять заплатити за зіпсований товар. Більшість українців переконані, що так і повинно бути. Тому охоче платять, навіть не сперечаючись із продавцем. Та вони помиляються.

Як виявилося, прохання заплатити за розбитий товар є протизаконним. Про це розповіли у Держпродспоживслужбі. У відомстві зазначили, що згідно зі статею 323 Цивільного кодексу України магазин сам несе відповідальність за свій товар, і навіть за ризик його випадкового псування чи знищення. Тож закон в таких випадках повністю на боці споживача.

Якщо працівники торгового закладу все ж звинувачують покупця у псуванні товару, його провину доведеться спершу довести в суді. А вже тоді магазин зможе вимагати від нього грошової компенсації за завдану шкоду.

Якщо вас змушують оплатити розбитий чи зіпсований товар, можна також посилатися на пункт 2 статті 17 закону «Про захист прав споживачів». У ньому чітко прописано, що продавець повинен сприяти вільному вибору покупцем товару та способу його оплати. З цієї ж причини покупця не можна примушувати купити непотрібний йому або зіпсований продукт.

Трапляються випадки, коли продавці чи адмніністрація, попри заперечення покупця, не відступаються від свого. Якщо у вас продовжують наполегливо вимагати гроші за зіпсований товар, вихід лише один – викликати поліцію. Правоохоронці розберуться із таким свавіллям та допоможуть вам захистити свої законні права.