Нова пошта змінила ціни на посилки: скільки доведеться платити

Компанія «Нова пошта Глобал» днями змінила ціни на послуги, що передбачають відправку вантажів за кордон та отримання товарів з міжнародних інтернет-магазинів. Про це поштовий оператор повідомив широкий загал у своєму прес-релізі. Нові тарифи почали діяти із 7 липня.





«Речі з дому за кордон»

Дію цього акційного сервісу оператор продовжив, причому разом зі знижками, які зараз складають 30-75%. Свої особисті речі громадяни України, що тимчасово переїхали за кордон, можуть відправити до будь якої з 25 європейських країн зі списку оператора. Вартість послуги буде залежати від того, в якій зоні знаходиться цільова країна.

Однак у Новій пошті нагадали про заборону на транспортування деяких видів вантажу, а також про нарахування мита в країнах ЄС, яке може перевищувати €44.

Окрім того в компанії на 33% знизили тарифи на пересилку багажу в Польщу. Ціни змінилися наступним чином:

посилка масою до 2 кг – з 800 грн до 600 грн;

2-10 кг – з 1200 грн до 900 грн;

10-30 кг – з 2000 грн до 1500 грн;

30-70 кг – 3000 грн.

«Глобальна доставка»

Вартість доставки в та із США в рамках послуги «Глобальна доставка» підвищилася на 10%. З інших країн – відповідно на 20%. Здорожчання в компанії пояснили ростом цін на пальне.

Таким чином за посилку зі Штатів вагою 500 грн доведеться заплатити 840 грн, а з інших країн – 1100 грн. Натомість надіслати до США документи, які важать не більше півкілограма, тепер можна за 720 грн, тоді як відправка в інші країни обійдеться вже у 880 грн.

NP Shopping

Доставка товарів із закордонних онлайн-магазинів в рамках послуги NP Shopping також здорожчала. За посилку вагою 500 грн тепер платитимемо на $1-2 більше, все залежить від країни, з якої воан їде. Наприклад доставка покупок із США здорожчала в середньому на $2.