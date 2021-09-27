Украинские заробитчане не смогут получить визу в Польшу: назревает паника

За последние несколько месяцев количество предложений для заробитчан в Польше резко увеличилось. По последним статистическим данным вакансий стало больше почти на треть. Поэтому граждане заполонили визовые центры, надеясь воспользоваться таким спросом на украинских работников.





Однако уже в октябре будущее заробитчан окажется под вопросом. Ведь именно в следующем месяце выходит срок договора с визовым оператором, который собственно и занимается оформлением рабочих виз для наших соотечественников.

Рост спроса на украинских работников – не новость. Поляки всегда ценили заробитчан из Украины и отдавали им предпочтение перед другими иммигрантами. Но этой осенью количество вакансий от соседей выросло аж на 29,6%. Такие данные сообщил Василий Воскобойник, который является главой Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству.

Учитывая бум на польском рынке труда, сложная ситуация с визовым центром может вызвать недовольство, или даже панику среди заробитчан.

«Уже более трех месяцев продолжается рассмотрение ситуации, касающейся тендера для визовых операторов. Насколько мне известно, контракт действующего визового центра заканчивается уже в октябре. Где украинцы будут оформлять документы в дальнейшем, пока не понятно», – отметил Василий Воскобойник.

Более неудачный момент для визового кризиса трудно даже придумать. Если не решить вопрос с оформлением рабочих документов в ближайшее время, украинцы потеряют шанс на выгодное трудоустройство за рубежом.

Стоит также отметить, что в страны ближнего зарубежья, Польшу и Чехию, украинцев все чаще приглашают на престижные и высокооплачиваемые должности. В частности, на популярных кадровых порталах Украины можно найти вакансии для семейных врачей, технических специалистов, прорабов и тому подобное. Таким высококвалифицированным работникам западные соседи готовы платить даже более 3 тысяч евро в месяц. К тому же работодатель берет на себя расходы на переезд сотрудника, оформление документов и изучения языка.