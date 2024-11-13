Риск себя оправдает: Павел Глоба назвал везунчиков ноября

Астролог Павел Глоба уверен, что в последние дни ноября удача улыбнется представителям двух зодиакальных знаков, и они смогут привлечь деньги буквально магнитом.

По его словам, стоит рискнуть и приобрести лотерейный билет, так как вероятность выигрыша для этих знаков будет высока.

Рак

Этот водный знак часто не может похвастаться постоянной удачей, но в конце ноября фортуна повернется к Ракам лицом. Глоба прогнозирует, что представители этого знака могут не только выиграть в лотерею, но и получить неожиданную денежную прибавку, например, премию. Раки известны своей интуицией, чувствительностью и страстным характером, а в этот период их эмоциональная энергия окажет положительное влияние на удачу.

Водолей

Для представителей этого воздушного знака ноябрь также принесет удачу, особенно если они решат рискнуть. Глоба советует Водолеям идти напролом и не бояться принимать смелые решения — только так они смогут сорвать крупный куш. Водолеи, как правило, яркие индивидуалисты с непредсказуемым настроением, что может сыграть им на руку в поисках удачи. Не исключено, что лотерейный билет принесет им весьма приятный сюрприз.

В этом месяце астрология в очередной раз показывает, что риск может оправдать себя, особенно для этих двух знаков.