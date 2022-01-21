Українцям назвали 5 порад, як не вбити SSD завчасно

SSD все частіше замінюють традиційні HDD, що не дивно. Адже такі носії працюють швидше, відрізняються більшою міцністю та безшумною роботою. Щоб продовжити термін служби SSD, рекомендуємо дотримуватися деяких правил.





1. Не встановлюйте на комп’ютер застарілу операційну систему

Команда TRIM передає вільний простір у заданому секторі від операційної системи медіа-контролеру. Вона повідомляє накопичувачу про звільнені блоки даних, які можна перезаписати, що сприяє ефективній роботі.

Фактично TRIM дозволяє покращити продуктивність. Проте річ у тому, що ця команда підтримується переважно останніми операційними системами. Наприклад, у XP та Vista вона не була реалізована. Звичайно, можна вручну адаптувати стару ОС до SSD, але це потребує знань та часу.

2. Не дефрагментуйте диск

Дефрагментація – процес переміщення даних з однієї області диска в іншу з метою їх організації, забезпечення швидшого доступу до них і, зрештою, підвищення продуктивності. Процедура рекомендується та ефективна у разі HDD через його конструкцію та експлуатаційні характеристики. Це робиться для того, щоб мінімізувати час, необхідний для переходу від однієї точки файлу до іншої.

На жаль, коли справа доходить до SSD, їх дефрагментація не тільки не рекомендується, тому що доступ до пам’яті завжди в тій самій формі, але навіть шкідлива, оскільки генерує інший процес запису. Таким чином, ця процедура не принесе жодної користі.

Зображення з відкритого доступу

Більше того, скорочується термін служби, що визначається TBW. Цей параметр представляє максимальний обсяг даних, який може бути записаний/прочитаний на носії, доки гарантія не анулюється. У процесі дефрагментації таких циклів дуже багато.

Тому варто перевірити, чи вибрано в налаштуваннях дефрагментацію, і при необхідності вручну вимкнути функцію.

3. Запускайте час від часу очищення диска

Спеціальний інструмент, який видаляє всі сліди користувача, дуже практичний. Звичайна програма не впорається з очищенням вільних, використаних та системних блоків, де можуть зберігатися особисті дані. У цьому випадку найкраще використовувати функцію безпечного очищення, яку підтримує твердотільний накопичувач. Цікаво, що очищення SSD також відновлює його початкову продуктивність.

Функція Secure Erase повністю стирає вміст диска, і його неможливо відновити жодним способом. Однак від виробника залежить, як ця функція запускається та працює. Для бездоганного виконання всього процесу використовуйте програму або універсальний софт Parted Magic, що додається до диска.

4. Не використовуйте непотрібні системні функції

Значно менший час доступу до даних, пов’язаний з використанням накопичувача, зробив деякі функції операційної системи менш важливими. У тому числі гібернація. У випадку HDD це було настільки значуще, що скоротило час відновлення системи. На SSD-накопичувачі час запуску короткий, тому перехід у сплячий режим не потрібен. Це має значення, наприклад, у контексті накопичувачів малої ємності, оскільки дозволяє заощадити цінний дисковий простір.

Ще один марний варіант – попереднє завантаження в пам’ять. Завдяки цьому Windows оптимізує розташування системних файлів, записуючи і зчитуючи дані з тих самих конкретних секторів, і це покращує роботу. Хоча процедура справді корисна у випадку з жорстким диском.

5. Не заповнюйте диск до максимуму

Якщо SSD максимально заповнений, з ним буде важко працювати – накопичувач почне гальмувати. Щоб він працював максимально оптимально, варто залишити щонайменше 20% вільного місця (рекомендований обсяг). Завдяки цьому не буде проблем із пошуком порожнього місця для збереження нових даних.

В принципі, варто контролювати обсяг простору, щоб диск не сповільнювався. Для цього ви навіть можете перенести файли (фільми, ігри), що рідко використовуються, на HDD або зовнішній носій. Коли у нас є SSD з невеликою ємністю, краще виділити його тільки для системи, щоб поліпшити її роботу.

Резюме

Догляд потрібно починати із самого початку, тобто з встановлення. Варто звернути увагу, як монтується диск: горизонтально чи вертикально (по діагоналі – не можна). Також важливо, щоб між накопичувачами залишався проміжок для проходження повітря. Якщо в корпусі їх кілька, варто подумати про встановлення додаткового вентилятора.

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