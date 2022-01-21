Українець продає 10 копійок у 80000 разів дорожче номіналу: стільки не дасть навіть біткоїн

На українському онлайн-аукціоні Violity монету номіналом 10 копійок продають аж за 8 тис. грн. В чому ж полягає цінність цього зразка національної валюти? Чому власник оцінив невеличкий шматок металу майже в 300 доларів?





Вартісна копійка була викарбувана у 1992 році й зовні зовсім не відрізняється від інших монет того ж номіналу. Вона виготовлена з латуні та має стандартну вагу 1,72 грама. Здавалось би звичайна копійка, яку можна отримати із рештою в будь-якому магазині.

Однак ці 10 копійок мають одну особливість, яка у тисячі разів підвищує їх цінність. Одна із цифр року випуску має видимий дефект. У надписі «1992» символ «2» був відлитий нечітко. Схоже, що у процесі виготовлення на цей фрагмент монети потрапила зайва крапля металу, що перетворила верхній гачок цифри «2» у замкнуте коло. Ця здавалось би незначна деталь зробила власника монети справжнім щасливчиком.

Щоправда, в оголошенні продавця є неточності. Зокрема він стверджує, що монета добре збереглася. Але на фото чітко видно потертості та подряпини на поверхні металу. До прикладу на лицьовій стороні монети у слові «копійок» майже повністю стерлася крапка над буквою «і». А зі зворотного боку серйозно пошкоджений герб.

Та здається неідеальний зовнішній вигляд грошового знаку зовсім не вплинув на попит. Наразі за рідкісний екземпляр змагається понад сто потенційних покупців, що хочуть додати його у свою колекцію.

Загалом же заробити на сучасних монетах зараз не так вже й складно. Якщо вам потрапив до рук грошовий знак із браком, наприклад аверсами чи реверсами з обох боків, або сплутаними цифрами року випуску, вважайте пощастило. На аукціоні за таку монету запекло торгуватимуться колекціонери, а ви неодмінно зможете заробити непогані гроші.

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